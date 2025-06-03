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50歲林志玲真實狀態超驚人 楊冪不給拍反應曝光惹議

林志玲狀態驚人。（翻攝自微博）林志玲狀態驚人。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔記者張釔泠／綜合報導〕中國「時尚芭莎」日前舉辦派對，在紅毯安排了「鏡頭簽」關卡，明星得近距離貼臉對著鏡頭上的玻璃簽名，臉上所有瑕疵、細紋都無所遁形，影片一出也被網友打趣為「懟臉殺」，點名顏值狀態扛得住考驗的明星，包括「台灣第一名模」林志玲、《延禧攻略》吳謹言、《甄嬛傳》孫儷、金馬影后惠英紅都受好評，妙的是楊冪則是直接避開鏡頭不給拍。

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孫儷氣場依舊。（翻攝自微博）孫儷氣場依舊。（翻攝自微博）

吳瑾言恢復神速。（翻攝自微博）吳瑾言恢復神速。（翻攝自微博）

50歲的林志玲狀態絕佳，簽完名後還對著鏡頭拋飛吻，甜度爆棚；惠英紅則被誇「歲月不敗美人」，儘管臉上有些細痕，但依舊從容自在；孫儷也是在這次的鏡頭簽中被發現招牌「唇下痣」消失了，但是氣質、氣場不變；吳謹言則是產後半年復出，已恢復到原本的纖細身材，看來容光煥發。

惠英紅落落大方。（翻攝自微博）惠英紅落落大方。（翻攝自微博）

楊冪、惠英紅一起踏上紅毯。（翻攝自微博）楊冪、惠英紅一起踏上紅毯。（翻攝自微博）

楊冪躲鏡頭引發熱議。（翻攝自小紅書）楊冪躲鏡頭引發熱議。（翻攝自小紅書）

和惠英紅一起出場的楊冪面對鏡頭簽時，機靈地側著身子簽名，看到鏡頭轉過來對準她的臉時，又立刻躲過去，最後僅在畫面中比出一個「YA」，不按牌理出牌的率真反應也引來正負評價。

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