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娛樂 最新消息

創作女聲大穎疑遭菲道爾劈腿！「被逼出哮喘」對作品不妥協

大穎在海邊大哭。（索尼提供）（記者張釔泠攝）大穎在海邊大哭。（索尼提供）（記者張釔泠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕來自馬來西亞的創作女聲DIOR大穎從社群平台竄起，2023年，她與「Firdhaus」菲道爾合作的〈在加納共和國離婚〉爆紅，成為現象級情歌，更入選Spotify2024年全球最多串流收聽次數華語流行歌曲。不過原本是情侶的他們，卻在去年10月認了分手，大穎也曾連發多篇限時動態疑暗指男方出軌，讓粉絲直呼心疼。

大穎的第一首自創曲〈如果那通電話有接通〉入選2024汽水音樂與抖音《看見音樂計劃・年度盛典》的當代流行歌單；今年與郭家瑋合唱的〈過了幾天〉目前仍在數位串流平台名列前茅，她在各大平台的總播放與點閱次數已超越8億次，Reels影片經常在短時間內創下百萬觀看紀錄；TikTok帳號累積超過400萬按讚次數，同樣驚人。

張簡君偉（左起）為大穎打造新歌。（索尼提供）（記者張釔泠攝）張簡君偉（左起）為大穎打造新歌。（索尼提供）（記者張釔泠攝）

大穎用自己獨特細膩的詮釋建立起屬於她的療傷歌單宇宙，索尼音樂總監張簡君偉邀請大穎演唱自己的作品〈節約用愛〉。為了這首歌，張簡君偉親自飛往馬來西亞協助錄音，然而大穎當時卻正處於聲帶不穩、身體狀況不佳的狀態，卻依然堅持完成錄製。她苦笑說：「這首歌真的超級無敵難唱，根本是我職業生涯裡，最容易把人逼到哮喘的一首歌。」

錄音結束後的一週，她反覆聽著自己的演唱，卻怎樣也無法放心，總覺得某個地方還可以再更深一點、更進心裡一點。她主動聯絡張簡君偉，坦承對這首歌的在意和不甘心，提出是否有重新錄製的可能，而張簡君偉也毫不猶豫、一口答應。兩人的執著與用心，讓〈節約用愛〉誕生出一個不妥協的版本，也成了兩人初次合作下最動人的成果。

大穎唱出多首神曲。（索尼提供）（記者張釔泠攝）大穎唱出多首神曲。（索尼提供）（記者張釔泠攝）

〈節約用愛〉MV拍攝地選在DIOR大穎嚮往已久的東馬的海漢，畫面如同一場隱喻式的情感獨白，由大穎獨自詮釋這段愛與放手的過程。畫面從一座沙堡開場，大穎穿著一襲白色連身裙，安靜地坐在海灘上，小心翼翼築起沙堡。隨著海浪來襲，沙堡逐步流失，彷彿一段搖搖欲墜的感情，在最後一波海浪下，沙堡崩毀，她也無力的放聲大哭。這次大穎挑戰一鏡到底的方式演出，大穎十分投入，拍攝過程順利，只是拍攝用的座車竟一個不小心深陷泥沙中，整台車動彈不得，讓所有人傻眼，成為拍攝的意外插曲。

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