《模犯生》「阿班」母親驟逝！急取消見面會 痛哭畫面惹鼻酸

泰國男星Nonkul母親驚傳驟逝。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕泰國28歲男星查農桑提納同庫 （小名：Nonkul）因在電影《模犯生》中飾演「阿班」一角走紅，先前更與大16歲女星莎翁巴迪素乍倫（小名：Aff）傳出緋聞。近日Nonkul的母親驚傳驟逝，使他悲慟不已，在葬禮現場崩潰痛哭。

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Nonkul在母親葬禮現場崩潰痛哭。（翻攝自YT）

Nonkul本月即將迎來29歲生日，沒想到竟傳出母親驟逝的噩耗，他只好將原本預計在12日舉辦的慶生見面會活動取消。昨（2）日，Nonkul在寺廟為母親辦後事的畫面被拍，只見他多次痛哭拭淚，又故作堅強向到場賓客致意，強掩悲痛的反應令人心疼。

Aff（左1）多次出現在Nonkul（左2）的家庭聚會，兩人應確實是穩定交往的關係。

此外，Nonkul的緋聞女友Aff也到場陪伴他，先前Nonkul母親還在世時，Aff也多次出現在男方的家庭聚會，應該確實是穩定交往的關係。

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