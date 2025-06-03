吳翔震又被脫了！只穿內褲性感影片流出 堅稱絕對沒塞

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳翔震跨足歌壇推出新歌《好人》，外型帥氣的他，這次穿上西裝拍攝宣傳照全身包緊緊，忍不住笑說：「我剛出道時，一直被貼上性感標籤，想不脫都不行，連寫詩，都被稱為性感詩人。」

吳翔震的性感照，呈現藝術而不情色。（經紀人提供）

吳翔震的新歌打動人心，包括辛曉琪、康康、小鐘等圈內好友都在社群轉發相挺，許多網友對於他的歌聲很是驚艷，直說：「好特別的聲音，有磁性有性感。」還有人誇聲線很像年輕時的大咖歌王陳奕迅。

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吳翔震展現精壯身材。（經紀人提供）

有趣的是，有粉絲挖出吳翔震多年前性感寫真照，製作成了連續影片，他看了害羞驚呼：「我以前怎麼那麼敢。」

吳翔震透露，當年在棚內拍攝性感照片，只穿一條內褲，內褲裡沒塞，完全沒有再穿其他墊底的防護措施，如今再看到這組照片，覺得自己也太大膽。

吳翔震直呼當年的照片很大膽。（經紀人提供）

其實吳翔震在拍攝電影《緝魔》時，在片中也全裸跟莊凱勛在三溫暖熱水池中裸身相見，銀幕上還出現吳翔震、莊凱勛與傅孟柏，三男露臀的養眼畫面。

吳翔震初試啼聲勇闖歌壇。（經紀人提供）

吳翔震原本以為發單曲《好人》，可以走文青路線宣傳，沒想到粉絲仍然逼他性感再現，他笑說，如果能因此讓更多人聽到新歌，當然不會排斥。

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