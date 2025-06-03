葉元之先跑了？ 侯友宜驚喊：怎麼會這樣

侯友宜和葉元之昨視察板橋區溪北公園工程。（翻攝自汪潔民臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕新北市都會區地狹人稠停車空間有限，市府在板橋區溪北公園闢建地下停車場，預計7月完工、年底啟用，新增280格汽車位、50格機車位，導入全智慧化停車管理系統，目前板橋區還有忠孝公園、信義國小地下停車場施工中，這3座停車場完工後，總計提供744格汽車位和82格機車位，紓解停車需求。新北市長侯友宜昨視察工程，意外讓藍營立委葉元之躺著也中槍。

今（3）日中午，資深媒體人、電視名嘴汪潔民在臉書曬出侯友宜和葉元之同框視察照片說：「他，就這樣跑了！市長還在欸。」發文中，汪潔民指出地點就在溪北公園地下停車場完工，透露當市長（指侯友宜）知道「他」先跑了，忍不住嘆了一口氣，用台語說，「怎麼會這樣。」

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發文最後，汪潔民表示市長很努力找里長來，做球給「他」，然後「他」跑掉了，「噗！我聽完過程，忍不住大笑。」

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侯友宜昨視察工程表示，他上任以來新建110座公有停車場，提供2萬1509格停車位，其中完成24座立體停車場，另有13座施工中、四座規劃設計中；光是板橋區就投入50億元經費，除了溪北公園，忠孝公園和信義國小地下停車場將於今、明年陸續完工，這3座停車場共可提供744格汽車位和82格機車位，緩解老舊社區停車空間不足問題。

也在場的葉元之則反映，施工期間周邊空地有圍籬阻隔，民眾無法運動，希望盡早拆除；園區部分路面凹凸不平，曾有民眾跳舞不慎跌倒受傷，盼整體改善。

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