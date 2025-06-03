晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

葉元之先跑了？ 侯友宜驚喊：怎麼會這樣

侯友宜和葉元之昨視察板橋區溪北公園工程。（翻攝自汪潔民臉書）侯友宜和葉元之昨視察板橋區溪北公園工程。（翻攝自汪潔民臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕新北市都會區地狹人稠停車空間有限，市府在板橋區溪北公園闢建地下停車場，預計7月完工、年底啟用，新增280格汽車位、50格機車位，導入全智慧化停車管理系統，目前板橋區還有忠孝公園、信義國小地下停車場施工中，這3座停車場完工後，總計提供744格汽車位和82格機車位，紓解停車需求。新北市長侯友宜昨視察工程，意外讓藍營立委葉元之躺著也中槍。

今（3）日中午，資深媒體人、電視名嘴汪潔民在臉書曬出侯友宜和葉元之同框視察照片說：「他，就這樣跑了！市長還在欸。」發文中，汪潔民指出地點就在溪北公園地下停車場完工，透露當市長（指侯友宜）知道「他」先跑了，忍不住嘆了一口氣，用台語說，「怎麼會這樣。」

發文最後，汪潔民表示市長很努力找里長來，做球給「他」，然後「他」跑掉了，「噗！我聽完過程，忍不住大笑。」

相關新聞：板橋再添3座地下停車場 溪北公園年底啟用

侯友宜昨視察工程表示，他上任以來新建110座公有停車場，提供2萬1509格停車位，其中完成24座立體停車場，另有13座施工中、四座規劃設計中；光是板橋區就投入50億元經費，除了溪北公園，忠孝公園和信義國小地下停車場將於今、明年陸續完工，這3座停車場共可提供744格汽車位和82格機車位，緩解老舊社區停車空間不足問題。

也在場的葉元之則反映，施工期間周邊空地有圍籬阻隔，民眾無法運動，希望盡早拆除；園區部分路面凹凸不平，曾有民眾跳舞不慎跌倒受傷，盼整體改善。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中