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娛樂 最新消息

吳奇隆被點名「愛中國名單」首現身 驚人狀態曝光

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕吳奇隆與劉詩詩結婚10年卻屢屢被爆婚變，先前劉詩詩轉讓股權疑似財產分割、吳奇隆被直擊獨自帶兒子「步步」出門等，種種跡象疑似坐實傳聞，但夫妻倆不甩謠言，努力工作。如今吳奇隆又捲入一份微博瘋傳的「台灣省愛國藝人」名單內，他依舊不理謠言，和好友張天霖、中國體操運動員邢傲偉聚會。

吳奇隆不受被點名「台灣省愛國藝人」名單影響，看來狀態很好。（翻攝自微博）吳奇隆不受被點名「台灣省愛國藝人」名單影響，看來狀態很好。（翻攝自微博）

近日陸委會宣布清查親共台灣藝人，初步鎖定20人，但名單沒有公佈；微博卻瘋傳一份「台灣省愛國藝人」名單，不只侯佩岑，包括黃安、歐陽娜娜、王心凌、張韶涵、陳喬恩、吳奇隆、蘇有朋、陳志朋、王耀慶、林志穎、張信哲、周杰倫、明道、陳彼得、焦恩俊、張晨光、鄒兆龍、吳宗憲、楊宗緯都被點名。

吳奇隆（中）和好友張天霖（左）、中國體操運動員邢傲偉聚會。（翻攝自微博）吳奇隆（中）和好友張天霖（左）、中國體操運動員邢傲偉聚會。（翻攝自微博）

其中吳奇隆近年新聞都圍繞婚變、財產分割，顯少工作狀況，這回被點名「台灣省愛國藝人」，他照常和友人聚會，照片中他心情看起來挺好的，沒有被近期的各種傳聞受到影響，還應景六一國際兒童節，表示：「今天長這樣，有事回童年一趟。」照片修圖頗大，看來確實回春。

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