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不准辣妻穿瑜珈褲上街！敖犬挨轟思想守舊 女方現身回應

敖犬不准老婆發發單穿瑜珈褲上街。（翻攝自IG）敖犬不准老婆發發單穿瑜珈褲上街。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人敖犬於2024年與小10歲的空姐女友發發結婚，時常在社群分享小倆口的互動日常，近日發發拍片提到敖犬從來不准她單穿瑜珈褲上街，對此敖犬解釋，「因為瑜珈褲很貼身，跟裸體只有一線之隔，妳什麼形狀就是包出來，就像包膜，只是顏色不一樣而已」。沒想到話一出竟引發兩派論戰，有人認為瑜珈褲單穿確實不妥當；也有另一派人認為敖犬思想很守舊。

相關新聞：辣妻穿瑜珈褲上街 敖犬直搖頭「跟裸體一線之隔」

敖犬與發發的影片意外引發「瑜珈褲是否能單穿出門」的話題，一派網友在Threads上不解表示，「單穿真的很醜」、「如果真的要穿，至少要加件長版上衣蓋過屁屁」；另一派人則認為，「國外超多人穿的欸」、「帶著你的遠古思想坐時光機回去」、「我以為我回到清朝」，間接批評敖犬想發守舊。

發發表示敖犬表示喜歡骨感的女生只是個人審美，而她正好很瘦。（翻攝自IG）發發表示敖犬表示喜歡骨感的女生只是個人審美，而她正好很瘦。（翻攝自IG）

發發回應網友留言。（翻攝自Threads）發發回應網友留言。（翻攝自Threads）

接著還有人翻出敖犬曾在節目中提到「喜歡骨感的女生」、「越瘦我會越興奮」的言論，認為發發之所以很瘦是為了要迎合敖犬的喜好，對此發發親回應「只是他審美喜歡瘦的，我剛好就是瘦的」，而針對敖犬不讓她穿瑜珈褲出門，發發表示自己原先沒有想太多，但被提醒很像「包膜」的概念後，才意識到其實單穿出門真的容易被看光。

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