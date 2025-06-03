王少偉收許藍方「男性聖品」！腦內劇場狂竄 曝兩人感情進展

〔記者林欣穎／台北報導〕王少偉與許藍方交情甚篤，兩人屢傳戀情消息，不過對外都強調只是好友，日前王少偉在曾國城節目《女王大人》中透露，收到許藍方的生日禮物，竟是具備壯陽效果的男性聖品瑪卡，讓他忍不住冒出很多內心戲，「正常男生收到這個禮物，你會有很多想法。」

王少偉透露今年生日收到許藍方的禮物。（翻攝自YT）

王少偉提到之前看許藍方在節目中提到，自己不喜歡男生在節目中跟她表白，於是王少偉就開玩笑表示，要等女方跟他表白，沒想到話才說完沒多久，他就收到許藍方送來的禮物，「這個已經不是暗示，我就跟她講說這個是明示了吧？！我說我已經懂了。」不過對方隨即打槍：「你想太多了。」

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許藍方與王少偉交情甚篤。（資料照，記者陳奕全攝）

王少偉說之所以許藍方送他這項禮物，是知道王少偉要去滑雪，希望可以提升他運動的表現跟恢復，王少偉也直呼自己原本一度幻想，去滑雪時可能會有豔遇機會，不過實際到雪場，他形容每個人「包得就跟阿桑一樣」，自己連男的女的都分辨不太出來，根本沒有豔遇。

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