晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

王少偉收許藍方「男性聖品」！腦內劇場狂竄 曝兩人感情進展

〔記者林欣穎／台北報導〕王少偉與許藍方交情甚篤，兩人屢傳戀情消息，不過對外都強調只是好友，日前王少偉在曾國城節目《女王大人》中透露，收到許藍方的生日禮物，竟是具備壯陽效果的男性聖品瑪卡，讓他忍不住冒出很多內心戲，「正常男生收到這個禮物，你會有很多想法。」

王少偉透露今年生日收到許藍方的禮物。（翻攝自YT）王少偉透露今年生日收到許藍方的禮物。（翻攝自YT）

王少偉提到之前看許藍方在節目中提到，自己不喜歡男生在節目中跟她表白，於是王少偉就開玩笑表示，要等女方跟他表白，沒想到話才說完沒多久，他就收到許藍方送來的禮物，「這個已經不是暗示，我就跟她講說這個是明示了吧？！我說我已經懂了。」不過對方隨即打槍：「你想太多了。」

相關新聞 王少偉鬆口「在等許藍方告白」 親曝現況：相處很舒服

許藍方與王少偉交情甚篤。（資料照，記者陳奕全攝）許藍方與王少偉交情甚篤。（資料照，記者陳奕全攝）

王少偉說之所以許藍方送他這項禮物，是知道王少偉要去滑雪，希望可以提升他運動的表現跟恢復，王少偉也直呼自己原本一度幻想，去滑雪時可能會有豔遇機會，不過實際到雪場，他形容每個人「包得就跟阿桑一樣」，自己連男的女的都分辨不太出來，根本沒有豔遇。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中