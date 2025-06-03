《忘了我記得》霸榜Netflix十天 「劉若英一句話」謝盈萱淚灑現場

劉若英編導《忘了我記得》，被謝盈萱形容總能「只用一句話就攻破你」。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金馬影后謝盈萱、睽違多年重返台劇的金馬影帝秦漢以及霍建華演出的Netflix影集《忘了我記得》自上線以來，討論話題不斷，更持續蟬聯10日臺灣地區排行榜第一名，編導劉若英分享創作《忘了我記得》的初心與拍攝過程的真實點滴。

《忘了我記得》是編導劉若英首部執導的影集，她坦言過去不管是唱歌、演戲、寫作，都必須是她自己有感而發，表示：「人生中有許多我們想要記得的不見得記得了，我們想要忘的又不見得忘得了；到了一個我們要面臨人生很多生老病死的階段，看似很嚴肅，但是我又很希望夠很輕鬆的作一種陪伴，來說一個故事。」

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劉若英（右）編導《忘了我記得》，向秦漢說明。（Netflix提供）

謝盈萱形容劉若英總能「只用一句話就攻破你」，其中一場謝盈萱與秦漢的父女對戲，排戲時她專心地看著編導劉若英親自演繹角色、說明情境，竟聽到泛淚當場走掉，讓劉若英愣住問：「幹什麼？我講的太感人了嗎？」謝盈萱頻頻點頭說「對」，劉若英錯愕笑道「我在講一個開心的事情耶」製作人李耀華也分享，她擅長在緊張氣氛中丟出一句輕鬆的話來緩和現場節奏，並給予演員極大的自由與尊重，讓人可以自然地進入角色。

劉若英（左二）編導《忘了我記得》，和劉品言（左起）、周采詩、謝盈萱都有可愛搭配。（Netflix提供）

周采詩直呼「這個人懂我的心！真的有在經歷生活的人是看得出來的。」劉品言則表示：「她真的看到了我就是黃蘇菲」，花絮中也展現劉若英導戲時可愛又親切的一面，她不僅親自跳舞指導、溫柔導戲，還搭著謝盈萱的肩在超商裡大跳舞、幫周采詩整理造型、揮舞道具、玩玩具，拍攝現場氣氛輕鬆而溫暖。

劉若英編導《忘了我記得》，是她首部執導影集。（Netflix提供）

初次與編導劉若英合作的霍建華認為，她擁有獨特且細膩的女性視角，並以此出發來導戲，讓人感到新鮮且安心，直呼很開心能參與這次合作。

霍建華還補充分享：「她不會描述內在的過程，要演員難過、生氣，比如說她會告訴妳這場戲她希望歪著頭看病床的爸爸，然後她做出動作，就大概可以知道她想表達什麼；或者她會給一段對於生活的陳述，這段話會讓演員很有畫面。我覺得重點是畫面調動了情感，用這樣的方式引導演員去感受。」

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