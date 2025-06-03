2025「金片子大賽」總獎金113萬 莊凱勛喊話不分年紀來報名

〔記者鍾志均／台北報導〕「2025金片子大賽」今（3）起開始徵件，向全球公開徵求「15分鐘」內的短片，總獎金達台幣113萬元，歡迎來自世界各地的創作者大展身手，讓心中的故事被更多人看見。

邁入第15屆的「金片子大賽」吸引眾多重量級影人參與，包括金馬影帝李康生2021年短片《有風的日子，有雲》入圍6項大獎，另，莊凱勛、藍葦華、劉瑞琪、金馬最佳新演員胡智強等實力派演員皆曾參與其中。

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2024金片子大賽最佳男演員獎得主莊凱勛。（台北市電影委員會提供）

金片子大賽徵件內容以15分鐘內的短片為號召，不受劇情、實驗、動畫、紀錄片等限制，皆可角逐「金片子金獎」（獎金新台幣60萬元）、「金片子銀獎」（獎金新台幣20萬元）、「金片子銅獎」（獎金新台幣10萬元）等大獎以及眾多個人獎項。

此外，作為長期投入數位內容創作工具研發的領導品牌-訊連科技股份有限公司也大力贊助，加碼提供所有獎項「創意導演365」影片、相片與音效編輯軟體3年訂閱方案（價值11,940元），並提供所有入圍者以及與會貴賓大賽旗艦軟體「威力導演365」一年訂閱方案（價值1980元），為創作者持續追夢加油打氣。

2025金片子大賽主視覺。（台北市電影委員會提供）

上屆獲得金片子大賽「最佳男演員」得主的莊凱勛呼籲影視新秀們踴躍參與2025金片子大賽，他喊話：「如果對這個世界還有話想說，哪怕經驗不多，這都是一個很棒的學習機會。」

莊凱勛認為「每一個年紀創作出來的風景就會不一樣，所以永遠不要覺得等到時機成熟才去做，因為你在20多歲創作的火花跟生猛，絕對會有別於30、40、50歲創作時候的底蘊深度，那是不一樣的風景。」

本屆金片子大賽再度攜手香港美亞娛樂，透過跨國合作拓展曝光平台。入圍與得獎作品將於「MOD美亞電影台（頻道610）」播出；今年更與百萬訂閱頻道HK Movie YouTube「8號電影院」合作，計畫播送金片子入圍與得獎短片，讓全球影迷皆能透過網路平台輕鬆觀賞。

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