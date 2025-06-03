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娛樂 電視

徐新洋斜槓當飯店禮賓員 「卡關狂冒汗」：手快斷掉

〔記者林欣穎／台北報導〕鹿希派、徐新洋、余祥銓、焦曼婷錄製《星二代很忙內》，四位星二代將挑戰不同工作，揭露職業特色與生存之道，最新一集徐新洋以一身筆挺西裝、手捧著紅玫瑰亮相，原來是正在執行一項「飯店禮賓任務」，要為客人布置結婚周年驚喜。他將挑戰擔任五星飯店禮賓人員，沒想到初試身手就驚艷全場，被資深禮賓專家Carlo大讚：「他非常適合做這行。」

徐新洋挑戰當飯店禮賓員。（Yahoo《星二代很忙內》提供）徐新洋挑戰當飯店禮賓員。（Yahoo《星二代很忙內》提供）

徐新祥的「禮賓導師」Carlo是全台僅20多位金鑰匙成員之一的資深禮賓專家，節目一開始Carlo向徐新洋介紹：「金鑰匙是飯店大廳服務人員的最高榮耀，也算是飯店界的奧斯卡，全世界大概只有三千位左右，而台灣僅有20位。」

徐新洋挑戰當飯店禮賓員。（Yahoo《星二代很忙內》提供）徐新洋挑戰當飯店禮賓員。（Yahoo《星二代很忙內》提供）

第一關考驗記憶力，需要在 10 分鐘內背下所有飯店相關資訊，徐新洋放話「我5分鐘就能記完」，不僅誇下海口，還真倒背如流完成挑戰。第二關是實戰應對，協助客人 Check-in，雖是第一次接待賓客，徐新洋卻表現沉穩自信，讓Carlo讚譽有加的說：「很多新人剛上線講話都會緊張、甚至結巴，但你表現得非常有自信、做得非常好。」

徐新洋（右）要為客人布置結婚周年驚喜。（Yahoo《星二代很忙內》提供）徐新洋（右）要為客人布置結婚周年驚喜。（Yahoo《星二代很忙內》提供）

真正的難關是第三關，替顧客布置結婚周年的驚喜房間派對，徐新洋先被派去購買所需用品，正當踏進花店時，他卻忍不住吐槽：「怎麼又是買花？我對花的印象不太好，之前為節目面試買了兩束花，結果還被打得分數這麼低，所以我這次買指定任務數量就好了。」

好不容易在艷陽下購足道具，真正的難題來了，原來他根本不會綁汽球，徐新洋說：「綁一顆氣球綁到流汗，我剛出去跑腿都沒這麼累，真的好無助，手快斷掉。」所幸最終成功完成一場高質感的驚喜佈置。Carlo也給予超高評價，稱讚徐新洋反應非常快、EQ高，Carlo表示：「禮賓人員每天都面對不同挑戰，適合不怕人且有行動力的人，而你正是這樣的人。」

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