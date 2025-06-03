納豆為老婆「甩肉10公斤」！排斥全白西裝鬆口原因 曝婚禮花絮

〔記者林欣穎／台北報導〕納豆與依依愛情長跑8年日前浪漫完婚，兩人相戀過程經過無數風雨，一路互相扶持無疑是演藝圈的一段佳話，納豆也在社群上曬出婚禮花絮照，提到自己為了幫依依完成「嫁給白馬王子」的夢想，努力減重10公斤。

納豆與依依上禮拜完婚，納豆為了婚禮減重10公斤。（翻攝自臉書）

納豆表示，在依依幫他找到這麼帥氣的西裝後，就決定努力減肥，「瘦了10公斤，不愧對這兩套為我量身訂製的男神西裝，以前我很排斥穿全白西裝，怕自己穿起來不像白馬王子，反而像白豬公子。」他也謝謝品牌為他打造西裝，讓他成為自信無比的新郎西裝，「我永遠記得我一穿上給依依看，她說『你真的是白馬王子』！」

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依依日前也在臉書上感性回憶婚禮，提到那天一邊笑場、一邊忍淚，腦海卻一直有個聲音：「原來這就是人生最幸福的片段。」她感謝成就這場婚禮的大家、感謝所有趕場的親友，更感謝納豆，在眾人面前，眼裡只有她。依依表示：「婚禮不是童話的結尾，而是我們的全新起點，有你，再忙再累，我都願意，每天都重新說一次：『我願意』。」

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