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娛樂 音樂

回不去了！美秀集團主唱揭離團修齊「吉祥物」 貝斯手「企圖使人暈船」

〔記者陳慧玲／台北報導〕美秀集團入圍本屆金曲獎最佳樂團，和盧廣仲合唱的《手機錢包鑰匙菸》也入圍年度歌曲，不過吉他手修齊驚爆退團，主唱狗柏也一口氣揭露諸多修齊不妥行為，讓粉絲感嘆這團真的「回不去了」，狗柏上《麥什麼音樂》訪談內容也在昨（2日）上線，當時狗柏談到團員各自分工，稱修齊是「吉祥物」，不過現在吉祥物已鬧出走了。

美秀集團離團吉他手修齊（前排左）曾被視為「吉祥物」。（翻攝自臉書）美秀集團離團吉他手修齊（前排左）曾被視為「吉祥物」。（翻攝自臉書）

狗柏是4月下旬去上節目，當時還未報出修齊要離團事件，當談到美秀集團團員的分工，他直呼修齊是「吉祥物」，另外團裡唯一女生貝斯手婷文是「負責漂亮」，開玩笑說她就是「企圖使人暈船」的角色。

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另外狗柏提到鼓手鍾錡是負責耍帥，笑稱就是「企圖使人犯罪」的角色，鍵盤手冠佑則是負責合約與用印，另外創作部分則是團員都要貢獻。

美秀集團主唱狗柏（左）上節目受訪，談到團員分工。（翻攝自YouTube）美秀集團主唱狗柏（左）上節目受訪，談到團員分工。（翻攝自YouTube）

過去修齊曾因身心問題「留職停薪」一年多，狗柏透露：「他那時候走時，我們狂被罵耶！」似乎粉絲也無法接受美秀的「吉祥物」不見了。

當時甚至有粉絲攻擊美秀集團：「少了修齊，少了一半靈魂」，狗柏說：「我是覺得有道理，但是我是覺得只有少掉五分之一，數學不好是不是。」但這次修齊選擇離團，以及狗柏在網路揭發修齊會缺席練團等行為，不少網友則留言「這次我挺狗柏」。

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