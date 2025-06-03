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深田恭子有愛情滋潤 8月推新寫真集

深田恭子有愛情滋潤 8月推新寫真集深田恭子8月將發行寫真集。（翻攝自《日刊體育》）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲日本女星深田恭子前年12月與年賺200億日圓（約新台幣45.3議員）的地產大亨杉本宏之婚前分手，當時外界質疑兩人分手導火線，疑似與導演福田亮介有關。事隔1年，2人感情愈發穩定，4月下旬深田恭子被拍到與福田亮介散步回家，日媒報導，連深田恭子的媽媽都認可2人關係。

深田恭子睽違5年，將在今年8月推全新寫真集，日媒報導，她選在最愛的夏威夷檀香山拍攝，在最新曝光照片，深田以連身泳裝緊貼衝浪滑板回眸一笑，全身散發健康陽光，整個人氣色極佳。

4月中旬，深田恭子參加於橫濱舉行「微博文化交流之夜」，當天身穿白色禮服登台領獎，這也是她從參與日劇《18／40～兩人的夢想與愛情～》記者會後，睽違1年9個月首次公開亮相。

深田恭子（左）今年4月被日媒雜誌拍到深夜與導演約會。（翻攝自日網）深田恭子（左）今年4月被日媒雜誌拍到深夜與導演約會。（翻攝自日網）

《女性SEVEN》報導，深田恭子與杉本宏之分手後一度情緒低落，而福田亮介經常陪伴她並給予支持；報導指出，福田亮介資歷豐富，比深田恭子年長，2人在拍攝現場更常以「Kyon（恭）」親暱稱呼。

被雜誌拍到當天，深田恭子與福田亮介都穿著黑色休閒服情侶裝，且邊走邊笑，非常甜蜜，福田亮介更貼心幫深田恭子拿包包，最後一起回到深田恭子住所。報導提及，2人已呈半同居狀態，儘管福田亮介在東京擁有房產，但多數時間都與深田恭子同住。深田恭子也曾和媽媽、福田亮介一起到餐廳吃飯，氣氛相當融洽。

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