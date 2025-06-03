蔡瑞雪遭疑整形 發聲「我喜歡我現在的樣子！」

「北一女神」蔡瑞雪近日被網友發現，五官似乎變得不太一樣，掀起討論，今日發限動訴說心聲。（圖截自蔡瑞雪IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「北一女神」蔡瑞雪外型亮麗，近日卻被網友發現，五官似乎變得不太一樣，引發討論，部分網友指出其鼻形堅挺「好像有變尖」、「很像小木偶」疑為整形，質疑她進廠維修，昨日蔡瑞雪則在IG限動上曬出美照表示「我很喜歡我現在的樣子！」

「北一女神」蔡瑞雪近日被網友發現，五官似乎變得不太一樣，掀起討論，今日發限動訴說心聲。（圖截自蔡瑞雪IG）

日前有網友表示自己已經很久沒有關注蔡瑞雪，日前無意間滑到她的社群動態，意外發現她鼻子似乎變尖了，更直接表示「比小蘭的頭髮還尖」蔡瑞雪則大方在限動中表示「我很喜歡我現在的樣子」，並且放上名偵探柯南中小蘭的角色圖片，並配上文字「不管如何，我都愛你們呦！」疑為在回應網友的疑惑，卻沒有證實是否有整形。

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但多數網友都認為「她高興就好」、「整形沒什麼大不了的」、「追求自己喜歡的樣子，應該不犯法吧」喜歡蔡瑞雪粉絲更是力挺，認為最近蔡瑞雪變得更有自信也更美了。

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