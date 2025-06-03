王輔立靠「實力」征服白人廚房 當憲兵調沙拉醬賺3天榮譽假

〔記者侯家瑜／台北報導〕從《型男大主廚》走紅的型男主廚王輔立，外型斯文、刀工俐落，是許多觀眾心中的夢幻大廚。他近年也在《料理之王3》、《詹姆士出走料理》等節目曝光，目前也是雲朗觀光集團的西餐行政主廚。回顧走上廚藝路的契機，王輔立直言自己從小不愛念書，但又很重視外表，完全無法接受去念電機、當「黑手」，最後是在家人的鼓勵下選擇就讀餐飲科。

王輔立分享過去在美國讀書與工作的經歷。（記者侯家瑜攝）

高中就念餐飲的他，畢業後前往美國深造，一去就是六年，當地工作經驗也讓他歷練不少。他坦言在美國確實遭遇過白人歧視，剛開始只能與南美洲、墨西哥廚師較親近，不過他不服輸，靠技術證明實力，「講話講不贏，我就用實力講話。」最後甚至讓當初排斥他的白人同事轉而認同，變成朋友。

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至於近來藝人「閃兵」風波不斷，王輔立也笑著強調：「我有當兵，而且還是憲兵！」他透露某次將軍要請客，自己幫忙特製沙拉醬後，手藝就被大讚，也意外獲得3天榮譽假。

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