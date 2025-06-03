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娛樂 最新消息

王大陸閃兵BBC專文報導又被翻出 他深陷風暴遭除名

《BBC》今年3月13日專文報導王大陸涉嫌規避兵役遭逮。（翻攝自BBC官網）《BBC》今年3月13日專文報導王大陸涉嫌規避兵役遭逮。（翻攝自BBC官網）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人王大陸目前正在服役中，但他涉嫌以不法手段逃避兵役並涉及「教唆傷害」找友人毆打Uber司機，以身試法印證「法網恢恢疏而不漏」，更被英國BBC以專文報導，成為另類國際事件，被批「丟臉丟到國外」！

《CTWANT》報導，在這波閃兵遭逮名單中，SpeXial成員陳向熙在拍攝BL劇《向流星許願的我們》期間，被查出涉嫌透過不法集團偽造血壓異常病歷逃避兵役，最後以28萬元交保，他拍攝中的BL劇也受到影響，傳出製作單位決定換角，陳向熙已拍攝16天的戲份全數重拍。

SpeXial成員陳向熙也深陷閃兵風暴，今（3）日成為焦點新聞。（翻攝自陳向熙臉書）SpeXial成員陳向熙也深陷閃兵風暴，今（3）日成為焦點新聞。（翻攝自陳向熙臉書）

陳向熙新聞曝光同時，王大陸閃兵又被提及，事情回到今年3月13日，BBC以《Actor arrested for evading conscription begins military service（演員因規避徵兵遭逮而開始服役）》為題報導，不僅提及王大陸憑電影作品《我的少女時代》走紅，更詳述他涉嫌利用「偽造的醫療文件」盼以豁免履行兵役之義務，不過最終仍未成功。

BBC同時在報導提及王大陸規避兵役事件在台灣、中國社群媒體上掀起熱議，同時也帶到台灣與中國向來劍拔弩張的政治立場，指他不僅遭多數台灣網友指控「逃避義務」，更因過往曾輸誠中國稱「祖國」而要他「去當中華人民共和國公民」。

 

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