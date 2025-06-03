黃智賢評李俊俋請辭「國民黨太爛」 被讚不愧是黃偉哲胞妹

黃智賢昨在YT頻道開直播談及李俊俋事件。（翻攝自「黃智賢夜問」YT）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕監察院前秘書長李俊俋日前遭爆乘公務車辦私事，被疑公器私用，因輿論越燒越大，李俊俋1日宣布請辭監察院秘書長，並向社會大眾道歉，表示會深刻反省。

資深媒體人黃智賢昨（2）日在直播談及此事，忍不住砲轟近期罷免綠營民代連署造假、藍營執政縣市盜用民眾個資，各種出包涉及犯罪卻死不認錯的國民黨，她怒轟：「真的不是民進黨強，是你們太爛！」

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臉書粉專「打馬悍將粉絲團」也發文狂讚黃智賢：「不愧是台南市長黃偉哲的妹妹。」接著表示：「綠營做錯了，就下台沒人護航；反觀藍白做錯，完全不道歉，還反過來罵司法。」

監察院前秘書長李俊俋１日宣布請辭。（資料照，記者廖振輝攝）

李俊俋爆出上個月20日用公務車接送愛犬去做寵物美容沙龍，在野藍白陣營撿到槍，連日來狂開炮，1日李俊俋主動宣布請辭，坦言自己未能達到職務所應具備之高度廉潔標準，實有負國人所託及監察院之清譽，「事件發生後，本人立即進行深切反省，並於第一時間向監察院副院長李鴻鈞表達請辭決心，以示負責，絕無戀棧職務之意。」

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黃智賢昨在YT頻道開直播談及此事感慨：「李俊俋他用公家的車載狗狗，他就下台了，（反觀）你國民黨從北到南，偽造簽名、擅自拿各種名單去偽造連署，這事情不嚴重嗎？任何跟你國民黨有往來的人，他的名字、個資都被你拿去連署，可以這樣嗎？你國民黨到今天沒有一句道歉！是個人都應該道歉。每天西裝革履、人模人樣的，幹這種事情不用道歉嗎？」

她繼續砲轟花蓮、基隆等藍營執政縣市民政單位擅自登入戶政系統盜用老百姓個資，「你是不是人啊？老實講現在大家都很擔心，因為你國民黨不成材，爛泥扶不上牆，連做個人都不做！整天跟著黃國昌那種貨色後面跑，大家都很擔心說你會把民進黨變成像日本的自民黨那樣長期一黨獨大。不是民進黨強，是你們太爛啦！你起碼做個人吧！作弊要不要關進去坐牢是另外一件事，重點是你要不要先道歉！」

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