星二代10歲就跟媽說想演戲！凱特溫絲蕾女兒如願合作偶像魏斯安德森

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由「置中狂導」、美國鬼才導演魏斯安德森執導新片《腓尼基計劃》，找來星二代米亞薛波頓首挑大樑演出，24歲的米亞透露10歲時就跟媽媽凱特溫絲蕾說想要演戲，讓媽媽非常意外，這次可以主演魏斯安德森的作品，更像是夢想成真。

片中奧斯卡得主班尼西歐戴托羅和米亞飾演關係緊張的父女，兩人之間的父女關係是整部電影的核心。導演安德森透露當初有數百名來自美國、英國、澳洲和加拿大的演員來試鏡，經過幾輪複試，他馬上就被米亞堅忍不拔、樂觀向上的性格吸引。

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米亞薛波頓首挑大樑演出魏斯安德森新片《腓尼基計劃》。（UIP提供）

米亞受訪時透露9歲看到導演安德森的定格動畫《超級狐狸先生》便非常喜愛，之後再看他執導的《月昇冒險王國》，正式成為粉絲，因此對於可以主演《腓尼基計劃》感到相當開心。她說10歲時就跟媽媽凱特說想演戲，凱特雖然意外，但相當鼓勵女兒，「她強調要很努力和花功夫，而且每次都要將劇本看熟。」

《腓尼基計劃》將於本週五（6日）在台上映。

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