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美乳女神席德妮史威尼認與未婚夫分手 「享受現在的生活」

席德妮史威尼親認單身，直說正在更了解自己。（美聯社）席德妮史威尼親認單身，直說正在更了解自己。（美聯社）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕新世代「美乳女神」席德妮史威尼先前傳出和交往7年的未婚夫強納森達維諾分手（兩人已訂婚3年），她於5月31日的《泰晤士報》訪問中首次打破沉默，大方認了分手消息，直說：「我正在更了解自己，也花更多時間和朋友相處。我很享受現在的生活。」

先前《時人》雜誌也曾引述消息人士指出，席德妮和強納森早在今年初外界開始質疑兩人感情狀態時，關係就已「長期處於不穩定狀態」。知情人士透露，席德妮在結束訂婚關係後把重心放在工作上，「她正處在自己理想的位置，大多數人面對她今年的工作行程會感到壓力山大，但她不是。她現在全心投入工作，對所有計劃都感到興奮。」

知情者也補充：「真正讓她感到壓力的，其實是她的感情與婚禮。她對那段關係總覺得哪裡不對勁。」更說席德妮正處於「幾年前只能夢想的夢幻事業高峰」，現在最想專注的就是事業，「他們分手不是因為不再相愛，而是因為她此刻只想專注在自己的事業上。」

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