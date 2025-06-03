《窒友梅根2.0》最終預告上演超狂動作戲 高性能戰鬥裝甲登場

〔記者許世穎／綜合報導〕備受期待的驚悚片續作《窒友梅根2.0》釋出最終預告片，全新升級的人形機器人「梅根」回來了，不僅更殘暴，也準備好血洗一切！重出江湖的梅根這次遇上了一位同樣邪惡的對手、由伊凡娜莎克諾飾演的另一位惡魔級機器人「艾蜜莉亞」，正宗狠角色將對上全新狠角色。

人工智慧機器人梅根（左）在《窒友梅根2.0》對上另一個機器人艾蜜莉亞。（翻攝自YouTube）

主要演員愛莉森威廉絲與薇樂麥格勞也回歸，分別飾演潔瑪與姪女凱蒂，從最終預告所呈現的氛圍可見，導演傑拉德強斯頓與編劇阿凱拉庫珀回歸打造的續集，不僅延續前作的精彩，更進一步強化梅根霸道、毒舌、機智過人的風格，讓這位瘋狂的殺人機器人再度成為焦點。

請繼續往下閱讀...

預告中，梅根回顧自己過去的錯誤與不滿，並試圖釐清上一回到底哪裡出了問題，最後她將一切歸結為「太關心人類」，然而潔瑪立刻提醒她，造成一連串悲劇的主因是她犯下的多起謀殺案，「包括4個人和1隻狗」。

梅根在《窒友梅根2.0》上演更多動作戲。（翻攝自YouTube）

在先前曝光的預告可看出本片將向《魔鬼終結者2》致敬，讓本來大開殺戒的梅根為了保護凱蒂對決另一個人工智慧「艾蜜莉亞」，新預告也釋出大量新片段，展現艾蜜莉亞的致命威脅，在幾秒內就打破了梅根原有的殺人紀錄。

愛莉森威廉絲飾演的潔瑪在《窒友梅根2.0》，穿上梅根打造的高性能戰鬥裝甲。（翻攝自YouTube）

但梅根也不是省油的燈，她還有幾招壓箱寶，其中一項就是為潔瑪打造一套高性能戰鬥裝甲，讓她親身體驗那種只有造型時尚、殺人不眨眼，還有笑點精準的機器人才能擁有的無限力量。《窒友梅根2.0》將於6月27日在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法