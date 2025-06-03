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馬斯克捐精給日本女歌手？濱崎步「白底黑字」打破沉默回應

馬斯克傳出是日本一名女歌手的「精主」，濱崎步遭點名發聲否認。（達志影像、翻攝自濱崎步IG）馬斯克傳出是日本一名女歌手的「精主」，濱崎步遭點名發聲否認。（達志影像、翻攝自濱崎步IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕為馬斯克誕下一子的網紅艾希莉日前爆料，馬斯克曾炫耀全世界都有他的孩子，且其中一位孩子的媽是日本女歌手，如果有人需要，自己願意捐精。被點名育有馬斯克骨肉的日本天后濱崎步，透過IG否認傳言。

濱崎步昨天（2日）深夜接連更新3則IG，表示自己一直保持沈默，是時候要發聲了，白底黑字寫著「我孩子的父親不是伊隆馬斯克先生。」不過她自嘲，「不過我能理解，有些人覺得這很像我，連我媽都笑說『這則新聞好像在說妳』，如果我是別人的話，大概也會說『這是AYU（濱崎步）吧？』」

濱崎步以白底黑字強調，孩子的父親不是馬斯克。（翻攝自IG）濱崎步以白底黑字強調，孩子的父親不是馬斯克。（翻攝自IG）

不過她強調，錯的事情就是錯的，這與她的形象無關，「為了我的孩子以後Google的時候，不會看到錯誤訊息，我現在要好好否認，以上。」濱崎步2019年誕生一子，2021年二寶出生，這位天后都十分低調，孩子的爸身分成謎，傳出很可能是小她20歲的舞者荒木駿平，不過至今當事人都沒有證實。

濱崎步日前宣布，《ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.Ⅱ-》巡演將來到台灣，這也是她暌違17年後重返台北開唱，目前時間、地點都還未公布，已讓粉絲相當期待。

相關新聞：馬斯克熱衷「全球播種」！被爆「私下捐精」對象疑日本大咖女星

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