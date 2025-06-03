（專訪）黃仲崑陸戰隊經歷超狂！「扛機槍跑5K」魔鬼訓練曝

黃仲崑過去服役於陸戰隊。（黃仲崑提供）

〔記者傅茗渝／專訪〕近來軍旅話題屢受注目，現年66歲的硬漢演員黃仲崑，受訪分享自己當年服役於陸戰隊的鐵血經歷。他遙想當年部隊精神是不怕苦、不怕死、不怕難，擔任機槍班射手，每天組槍、下基地、端槍跑5公里不在話下，「合理的要求是鍛鍊，不合理的要求是磨練。」這句話也成了他奉行的信條。

由於入伍前已發行唱片，黃仲崑的身份在部隊中格外顯眼。他坦言：「我因為在發了唱片後才去當兵，所以有被長官跟同梯注意到，有時候也比較容易被關注，但因為我對自己的要求很高，他們也發現我很能吃苦，因此後來就漸漸融入大家。」

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服役期間，黃仲崑曾加入義工隊，隨部隊各地巡演。他說：「除了台上演出以外，我們還要自己搬道具、布置舞台，我們這一隊還曾經得過國軍文藝金像獎的冠軍。」他還曾與胡瓜、陽帆一同登台演出，「我自己也有跟胡瓜一起跳過芭蕾舞。有時候這些表演需要和女兵一起跳雙人芭蕾舞，需要扛舉女兵會需要我們這樣比較壯碩的男生才行。」

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