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娛樂 最新消息

稱霸南台灣30年！超夯阿机師原來是他 攜手演藝圈假面夫妻越南現蹤

〔記者陽昕翰／台北報導〕「假面螢幕夫妻檔」曾子余、梁舒涵為了高雄啤酒節，攜手混血帥弟Dylan前進越南尋找在地美食，曾子余就連坐在遊覽車上都有人隔窗示好，有路旁的越南民眾對他比了個頭頂大愛心，讓他忍不住笑稱，原來自己也是越南人的下酒菜呀。

阿机師（左起）、李奇霖、Dylan、梁舒涵、曾子余到越南尋找在地美食。（寬寬整合行銷提供）阿机師（左起）、李奇霖、Dylan、梁舒涵、曾子余到越南尋找在地美食。（寬寬整合行銷提供）

高雄啤酒節將在7月登場，其中「高雄下酒菜料理競賽」，完全滿足啤酒節所有群眾的口福。今年第17屆特地挑選以啤酒消費大國「越南」為海外美食的交流目標，

本次的「越南美食特搜隊」由曾子余及梁舒涵兩人，攜混血帥弟Dylan，配上高雄在地的總鋪師阿机師及KTV南霸天總經理李奇霖組成「食賞達人」，在越南尋找最適合引進台灣啤酒節的下酒菜料理。

梁舒涵（右）、曾子余（左）帶著小鮮肉Dylan一起出遊品嘗美食。（寬寬整合行銷提供）梁舒涵（右）、曾子余（左）帶著小鮮肉Dylan一起出遊品嘗美食。（寬寬整合行銷提供）

阿机師在辦桌行業擔任總鋪師已有30餘年，有著享譽國內外的絕佳手藝，一路上對料理品質與持續創新的堅持，讓阿机師成為許多人的辦桌指標

今年「2025高雄下酒菜料理競賽」主題為「拎越爽」，主辦單位邀請高雄各路餐飲好手發揮創意，以高雄農特產品入菜，發想下酒菜創新料理，優勝店家可以進駐7月4日至6日在夢時代前廣場舉辦的高雄啤酒音樂節大會食堂。

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