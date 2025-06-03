恭喜！「小許瑋甯」生下混血女兒 首曬全家福曝光驚人狀態

〔記者蕭方綺／台北報導〕31歲女星韓笙笙是台英混血兒，因外型神似許瑋甯，獲得「小許瑋甯」封號，2023年她和圈外男友保羅哥結婚，並在情人節的時候宣布懷孕喜訊。如今順利生下孩子，初升格為人母的她嗨喊：「從兩人變成三個人。」曬出一家三口首張全家福，許多人大讚笙笙的狀態驚人，「媽咪這麼美合理嗎？」

韓笙笙一家三口合照幸福美滿。（翻攝自IG）

韓笙笙曬出8張全家福，她與老公都穿著簡單白色短袖T恤，女兒頭戴白色蝴蝶結，熟睡模樣相當可愛，夫妻倆小心翼翼將她抱在懷中，幸福之情溢於言表，她也寫下「跟大家分享我們的第一個全家福，From two to three, our family grows。」

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韓笙笙產後狀態很好。（翻攝自IG）

貼文曝光後，大批粉絲留言祝福，「好美的畫面，恭喜笙笙」、「超級幸福」、「寶寶的五官真的好立體，長開之後一定是像媽媽的大美女」，有人問「怎麼可以剛生完就這麼漂亮！」韓笙笙則回「一切都運氣不錯，術後恢復良好」。

韓笙笙和老公開心迎接女兒到來。（翻攝自IG）

其實，韓笙笙過去憑藉與蔡凡熙、王淨合作的電影《痴情男子漢》走紅，近幾年並沒有繼續朝演員這條路發展，反而是轉換跑道改當KOL，時常在社群中和網友分享好物。

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