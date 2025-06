恭喜！「小許瑋甯」生下混血女兒 首曬全家福曝光驚人狀態

〔記者蕭方綺/台北報導〕31歲女星韓笙笙是台英混血兒,因外型神似許瑋甯,獲得「小許瑋甯」封號,2023年她和圈外男友保羅哥結婚,並在情人節的時候宣布懷孕喜訊。如今順利生下孩子,初升格為人母的她嗨喊:「從兩人變成三個人。」曬出一家三口首張全家福,許多人大讚笙笙的狀態驚人,「媽咪這麼美合理嗎?」

韓笙笙一家三口合照幸福美滿。(翻攝自IG)

韓笙笙曬出8張全家福,她與老公都穿著簡單白色短袖T恤,女兒頭戴白色蝴蝶結,熟睡模樣相當可愛,夫妻倆小心翼翼將她抱在懷中,幸福之情溢於言表,她也寫下「跟大家分享我們的第一個全家福,From two to three, our family grows。」

韓笙笙產後狀態很好。(翻攝自IG)

貼文曝光後,大批粉絲留言祝福,「好美的畫面,恭喜笙笙」、「超級幸福」、「寶寶的五官真的好立體,長開之後一定是像媽媽的大美女」,有人問「怎麼可以剛生完就這麼漂亮!」韓笙笙則回「一切都運氣不錯,術後恢復良好」。

韓笙笙和老公開心迎接女兒到來。(翻攝自IG)

其實,韓笙笙過去憑藉與蔡凡熙、王淨合作的電影《痴情男子漢》走紅,近幾年並沒有繼續朝演員這條路發展,反而是轉換跑道改當KOL,時常在社群中和網友分享好物。

