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娛樂 音樂

五月天招募股東可搶先獲知幕後內容？蔡阿嘎靠兩字揪真相

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天6月27日起將在台北大巨蛋舉辦8場演唱會，不料最近有不肖人士廣發信件招募「五月天音樂公司的股東」，連百萬YouTuber蔡阿嘎也收到郵件，不過他靠著兩個字就看出這是詐騙，唱片公司也做出提醒。

五月天6月底將登上大巨蛋開唱，最近網路出現假冒其名義招募股東詐騙事件。（相信音樂提供）五月天6月底將登上大巨蛋開唱，最近網路出現假冒其名義招募股東詐騙事件。（相信音樂提供）

蔡阿嘎在社群分享五月天招募股東造假郵件，寄信人寫著「五月天音樂公司」，內容則稱「這是您投資自己喜歡的音樂」、「從內部幫助塑造五月天音樂公司未來的機會」。

召募五月天股東的信件上還稱，作為股東將可獲得幕後內容，特別活動獨家訪問權等，蔡阿嘎說：「很誘人耶，可是主唱不醜啊！」原來在信件最後署名竟寫著「陳醜」，光是這兩個字就足以知道內容都是詐騙。

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事實上五月天所屬相信音樂這幾天已在社群發出提醒：「近日本公司獲報有不法份子冒用本公司及藝人之名義，透過電子郵件、社群平台/軟體/APP（例：Line等），以成為本公司股東之名義，招募不特定歌迷或人員加入，聲稱成為股東可提早獲知幕後內容、發行資訊、參與特別活動...等不實內容。」

相信音樂發出防詐宣導。（翻攝自IG）相信音樂發出防詐宣導。（翻攝自IG）

相信音樂強調：「本公司嚴正聲明，該信件、相關的招募行為並非本公司及藝人所為，此乃詐騙集團冒用名義的不法行為！為保障您的權利，提醒切勿輕信受騙！」針對任何冒名的不法行為，相信音樂表示將追訴其相關法律責任。

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