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娛樂 電視

《藏海傳》肖戰遭拉衣領霸氣奪吻 放閃甜喊：傷了妳的小心臟

肖戰（右）、張婧儀在《藏海傳》迎來高甜的浪漫吻戲。（翻攝自微博）肖戰（右）、張婧儀在《藏海傳》迎來高甜的浪漫吻戲。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕肖戰、張婧儀主演Disney+復仇劇《藏海傳》，兩人終於解開誤會，迎來高甜的浪漫吻戲。肖戰劇中飾演苦心策畫10年復仇大計的「藏海」，即便劇中愛慕「香暗荼」張婧儀，卻因為怕傷害到對方而無法相戀。在最新劇集中，兩人已解開誤會，肖戰為了安慰張婧儀，捧起對方的臉，虧她哭得像是變成了小青蛙，並道歉：「都是在下的過錯，那還請香小姐不要記恨。」張婧儀聽到後說：「我有仇，都是當場報。」她並霸氣揪起肖戰的衣領強吻，掀起全網新一波高潮。

肖戰（右）、張婧儀在社群拍短片灑糖。（翻攝自微博）肖戰（右）、張婧儀在社群拍短片灑糖。（翻攝自微博）

肖戰在《藏海傳》飾演苦心策畫10年復仇大計的「藏海」。（Disney+提供）肖戰在《藏海傳》飾演苦心策畫10年復仇大計的「藏海」。（Disney+提供）

由於「藏海」肖戰原本以為「香暗荼」張婧儀的母親也是仇人之一，誤會後來解開，但他與香暗荼仍有隔閡，而當藏海向香暗荼致歉，請對方不要記仇，沒想到香暗荼瞬間回：「我可不記仇，我有仇，都是當場報」，而後立刻強吻，展現主動霸氣的一面，另有緊緊抓住藏海的手臂，讓藏海回：「殿下，再這麼用力地抱下去，我這手臂就該廢了」，結果香暗荼甜回：「還敢叫我殿下」，讓藏海連忙改口「暗荼」，雖未言明，不過兩人關係確實已經昇華為戀人，網友直喊：「不光親了還咬了！！！」締造《藏海傳》全新名場面之一。

肖戰在《藏海傳》飾演苦心策畫10年復仇大計的「藏海」。（Disney+提供）肖戰在《藏海傳》飾演苦心策畫10年復仇大計的「藏海」。（Disney+提供）

張婧儀在《藏海傳》與肖戰有精彩互動。（Disney+提供）張婧儀在《藏海傳》與肖戰有精彩互動。（Disney+提供）

此外，《藏海傳》官方抖音也有拍攝肖戰、張婧儀的撒糖放閃短片，只見張婧儀拉起肖戰的領帶嬌嗔罵著「愚蠢的狐狸」，肖戰則靦腆回「狡猾的兔子」，還有張婧儀喊話「藏大人，你被捕了！」結果肖戰瞬間開撩「為什麼？傷了妳的小心臟？」戲裡戲外都超浪漫，讓網友嗑翻這對CP。

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