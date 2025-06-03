李到晛台北見面會「秒殺」有原因？網怒：一點進去就沒了

李到晛見面會「秒殺」，讓不少粉絲向隅。（翻攝自臉書）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國歐巴李到晛演出《黑暗榮耀》打開知名度，他5月13日剛退伍，火速將於7月12日來台辦見面會，豈料昨（2）票券開搶，不少粉絲怨聲載道，怒轟票券系統「操作難看」，但也有人在網上開心秀出「第一排」座位，直呼幸運。

李到晛入伍前拍過不少炙手可熱的作品，包括《Sweet Home》系列、《壞媽媽》，以及電影《破墓》等，被韓媒封為「千萬演員」。

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只見他在台人氣很旺，有網友昨中午12點準時搶票，卻發現秒點進去就是「無票券」，堪稱不到「半分鐘」售罄。許多粉絲上網哀號，表示「瘋狂重新整理頁面」、「怎麼一點進去就沒（票）了」，也有人過了半小時後，才發現有剩餘票券，卻又只有「一二排」的位置。

韓星見面會、演唱會搶票向來「競爭激烈」，近來有網友質疑，雖說是「全面售票」，是否系統有「蓋票」之疑，盼主辦單位能正視此情況，希望讓真正想看的粉絲如願買到票，支持偶像。

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