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娛樂 電影

6月平台強檔片單曝！宋慧喬、肖戰新片接力上線

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕串流平台MyVideo 6月強檔片單曝光，包括口碑叫好的恐怖動作片《罪人》、宋慧喬主演《黑祭司2：闇黑修女》、中國人氣男星肖戰主演的《射鵰英雄傳：俠之大者》等，通通都在平台上線。

《罪人》自上映以來，全球票房已突破3億美元（約台幣89億元），成為2025年最叫好叫座的原創電影之一；該片由《黑豹》組合金獎名導萊恩庫格勒和演員麥可·B·喬丹合作，兩人因《黑豹》結下深厚情誼。

恐怖動作片《罪人》叫好叫座。（MyVideo提供）恐怖動作片《罪人》叫好叫座。（MyVideo提供）

麥可·B·喬丹坦言此次在拍攝《罪人》過程中始終懷抱著「黑豹」查德維克博斯曼的精神，「查德的影響力一直與我們同在，甚至在《罪人》的拍攝現場也能感受到。」他在片中一人分飾雙胞胎兄弟，「導演萊恩庫格勒提醒我，查德當初如何詮釋《黑豹》裡的帝查拉，他是如何完全投入那個角色，從頭到尾都沒有鬆懈。」

宋慧喬在驚悚片《黑祭司2：闇黑修女》挑戰形象顛覆的「自由派修女」尤尼亞一角，為拯救被惡靈附身的少年展開一場禁忌驅魔儀式。

《黑祭司2：闇黑修女》宋慧喬（左）叛逆「黑化」再升級。（MyVideo提供）《黑祭司2：闇黑修女》宋慧喬（左）叛逆「黑化」再升級。（MyVideo提供）

為詮釋這位抽菸、講髒話、叛逆不羈的修女，宋慧喬特別拜訪真正的修女請益，對方笑說：「這是和我們完全不同的修女啊，得進電影院看看到底是什麼新修女。」直言該片發現到從沒見過的自己，覺得很興奮，演完後甚至不再想回頭去演愛情故事了。

《射鵰英雄傳：俠之大者》由肖戰演出男主角郭靖，表示「每個觀眾心中都有一個郭靖，如何詮釋這個郭靖是最難的！」他為此默默苦練騎馬、掌法、棍法、拳法和武打招式，力求將郭靖的武藝展現得淋漓盡致。

肖戰主演《射鵰英雄傳：俠之大者》。（MyVideo提供）肖戰主演《射鵰英雄傳：俠之大者》。（MyVideo提供）

肖戰在正式開拍前，每天跟著老師訓練了兩個多月，更展現極高的敬業精神，堅持親自學習蒙語，拒絕使用配音，搭配不同層次的情感表演，最終以流利的蒙語完成演出，「無論是語言或動作，都成為了肌肉的記憶！」

此外，包括經典動畫系列《馴龍高手》、改編PlayStation驚悚冒險遊戲的電影《直到黎明 搶先版》、《喪屍集中營》、《鑽石大劫案：極盜戰》、《劇場版 OVERLORD 聖王國篇》，以及兒童最愛的《屁屁偵探：再見親愛的夥伴，屁屁啊》等，都在MyVideo獨家上架。

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