地表最強撞臉！孫協志多重宇宙三胞胎曝光 愛妻夏宇童認不出來

〔記者陽昕翰／台北報導〕孫協志與姚淳耀、鍾佳播撞臉指數破表，三人受邀為了購物平台拍攝宣傳短片，更以孫協志當年主演的經典偶像劇《西街少年》為靈感。

《西街少年》男主角「游亞魚」孫協志親自領軍，與姚淳耀、鍾佳播帥氣同框，看來就像三胞胎。廣告也融合懷舊情懷與全新創意，勾起網友滿滿青春回憶，影片上線也掀起「真假孫協志」的討論話題。

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孫協志（右起）與姚淳耀、鍾佳播拍攝的廣告片掀起迴響。（翻攝臉書）

三位男星各自展現不同魅力，姚淳耀跳脫過往形象，自然詮釋熱血少年的角色風格；網路創作者鍾佳播則以沉穩演技掌握節奏，展現亮眼表現。

孫協志在拍攝期間笑說：「第一次跟兩個『自己』一起拍片，連我都差點搞混！」對於延伸出了「孫協志多重宇宙」，孫協志直呼三人共演很有默契，連老婆夏宇童看了影片都快認不出來。

孫協志重現《西街少年》男主角「游亞魚」的造型。（翻攝臉書）

今年47歲的孫協志重現「游亞魚」的經典角色，還延伸出了「孫協志的多重宇宙」，他透露有很多懷念的回憶，「還好臉還沒有變太老，還好身材沒有變太多，唯一不變的是，那顆炙熱且感恩的初心。」

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