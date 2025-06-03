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娛樂 最新消息

近20年來首次！巨大恐龍頭骨出土 BBC命名「大薩姆」

《與恐龍共舞》三角龍——克洛弗。（BBC EARTH提供）《與恐龍共舞》三角龍——克洛弗。（BBC EARTH提供）

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕經典IP《與恐龍共舞》（Walking With Dinosaurs）暌違25年正式回歸，總共6集，每一集以嶄新視角生動呈現6種非凡恐龍的生存史詩故事，從撒哈拉沙漠到猶他州荒原，從加拿大森林到葡萄牙丘陵，帶領觀眾穿越恐龍統治地球的8400萬年時光。

《與恐龍共舞》葡萄牙巨龍——老格蘭德。（BBC EARTH提供）《與恐龍共舞》葡萄牙巨龍——老格蘭德。（BBC EARTH提供）

BBC EARTH發出新聞稿，表示《與恐龍共舞》依據最新科學證據，帶領觀眾深入恐龍化石發掘現場，與古生物學家交流，其中加拿大派普斯通溪骨床的研究團隊每年發現大量化石，於近20年來首次找到恐龍頭骨，去年被BBC成員命名為「大薩姆」（Big Sam）。作品拍攝期間，甚至意外挖掘出罕見的翼龍骨骼化石，令全場興奮不已。

《與恐龍共舞》厚鼻龍——阿爾比。（BBC EARTH提供）《與恐龍共舞》厚鼻龍——阿爾比。（BBC EARTH提供）

製作團隊表示，親眼見證恐龍臂骨和地球最大恐龍群遺骸破土而出的震撼難以言喻、倍感榮幸，因為這是6500萬年來人類首次親眼目睹這些景象。

《與恐龍共舞》阿爾伯塔龍——露絲。（BBC EARTH提供）《與恐龍共舞》阿爾伯塔龍——露絲。（BBC EARTH提供）

此次經典IP重啟，找來英國演員博迪卡維爾（Bertie Carvel）獻聲，並邀請英國知名特效公司Lola Post Production，利用尖端CG技術，栩栩如生地呈現恐龍角色。製作團隊更加入了真實恐龍化石發掘現場，依循最新出土的科學證據製作特效，展現與1999年版本不同的真實感。1999年首播時，科學界尚不知恐龍可能擁有羽毛或鮮豔體色，而近20年的古生物學突破也徹底改變了系列片的創作方向。

《與恐龍共舞》棘龍——索貝克。（BBC EARTH提供）《與恐龍共舞》棘龍——索貝克。（BBC EARTH提供）

《與恐龍共舞》加斯頓龍——喬治。（BBC EARTH提供）《與恐龍共舞》加斯頓龍——喬治。（BBC EARTH提供）

特效團隊投入大量時間與心力，從恐龍的骨架、肌肉、皮膚到羽毛的細緻構建，每隻特效恐龍的製作需耗時兩年半。製作統籌Kirsty Wilson表示，他們在創作過程中諮詢了無數專家，反覆核查科學資料，確保從恐龍眼瞼的透光度到腳爪紋理，每個細節都經過嚴格把關。

《與恐龍共舞》。（BBC EARTH提供）《與恐龍共舞》。（BBC EARTH提供）

總製片人Andrew Cohen表示：「我們無比興奮能將《與恐龍共舞》帶給全球新一代觀眾，這部系列片既具開創性，又兼具娛樂性與科學性，我們希望觀眾前一秒還在為劇情緊張得提心吊膽，下一秒就被震撼得目瞪口呆。在這部新系列中，我們呈現的恐龍全都基於當下最新發現的科學證據，觀眾將親臨恐龍化石發掘現場，與那些揭開遠古謎團的『恐龍獵人』相遇。」

恐龍頭骨「大薩姆」在去年被挖掘。（翻攝自臉書Municipal District of Greenview No. 16）恐龍頭骨「大薩姆」在去年被挖掘。（翻攝自臉書Municipal District of Greenview No. 16）

為了打造沉浸式觀賞體驗，製作團隊採用了最先進的拍攝技術與視覺特效方案，甚至動用移動攝影車穿越撒哈拉沙漠，或人力搬運數十公斤攀登山峰。意想不到的道具也成為特效輔助，例如以健身球模擬三角龍幼龍穿越灌木叢，或用3D列印棘龍頭部模型測試水中動態。導演甚至親自潛入水中推動模型，展現團隊對細節與真實感的極致追求。

加拿大派普斯通溪骨床的研究團隊，近20年來首次找到恐龍頭骨，並以BBC成員命名為「大薩姆」。（翻攝自臉書Municipal District of Greenview No. 16）加拿大派普斯通溪骨床的研究團隊，近20年來首次找到恐龍頭骨，並以BBC成員命名為「大薩姆」。（翻攝自臉書Municipal District of Greenview No. 16）

BBC Earth《與恐龍共舞》將於6月1日晚間08:00精彩首播，也可透過有線電視18頻道、中華電信MOD 252頻道，以及串流平台MyVideo – BBC Player、Hami Video、CATCHPLAY 隨選收看。

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