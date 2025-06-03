比BLACKPINK Lisa還快！首位登科切拉主舞台泰星 竟不到20歲

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國新世代饒舌女歌手MILLI於上週五（30日）釋出全新單曲《MENACE》，並於昨天（2日）推出MV。她曾以不到20歲的年齡，在2022年成為第一位登上科切拉音樂節（Coachella）主舞台的泰國藝人，比BLACKPINK的Lisa還要快，她還與王嘉爾、Stray Kids成員彰彬等多位國際大咖合作過，未來可期。

MILLI是首位登上科切拉主舞台的泰星。（YUPP! Entertainment提供）

MILLI新曲《MENACE》以輕快律動的R&B曲風為主軸，與沉重的歌詞相映襯，深度描繪了她內心深處的情感掙扎，與上支強悍犀利的單曲《ONE PUNCH》形成鮮明對比。MILLI表示：「在上一首節奏強烈的《ONE PUNCH》之後，我希望透過《MENACE》展現截然不同的風格。這首歌節奏較輕鬆，但歌詞卻非常沈重，因為它描寫了我親身經歷的痛苦──在一段令我受傷的關係中選擇離開。」

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談到單曲的創作動機，MILLI 補充：「這首歌是我更有自信的宣言，告訴自己不要再成為唯一的受害者，我值得被好好對待。這首作品是在美國洛杉磯參與88rising的創作營期間，與一位外國製作人共同完成的。新專輯《HEAVYWEIGHT》即將在不到一個月內問世，也請大家拭目以待！」

MILLI推出新歌《MENACE》。（YUPP! Entertainment提供）

MILLI已於2月釋出專輯首波主打曲《ONE PUNCH》，MV中女拳手的勁酷形象深得人心，上月MILLI更參加曼谷的業餘泰拳比賽，以一分之差惜敗展現跨界實力，也使《ONE PUNCH》再次成為話題焦點。MILLI於昨天（2日）推出《MENACE》的音樂錄影帶，象徵她邁入新階段的蛻變，展現成熟性感的嶄新面貌。

MV由曼谷的新銳導演Rose-Ruangsroi Aksornsawang執導，她曾入選柏林影展的Berlinale Talents計畫，擅長用詩意的視覺語言呈現情感與心理層面的深度，《MENACE》MV以電影敘事手法搭配緊湊劇情，呼應新專輯《HEAVYWEIGHT》深沈的主題氛圍。

MILLI是泰國饒舌新星。（YUPP! Entertainment提供）

MILLI是來自泰國的新世代饒舌唱作歌手，以鮮明形象變化與犀利饒舌著稱，2002年出生，2022年、不到20歲就以首位登上Coachella主舞台的泰國藝人寫下歷史紀錄，還因為在舞台上吃「芒果糯米飯」讓這道美食在國際舞台被看見，推動泰國文化促進局表示會為芒果糯米飯申請聯合國非物質文化遺產。

MILLI將於6月26日推出個人第二張專輯《HEAVYWEIGHT》，更多最新資訊，還請關注官方社群。

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