「家有女友」宣布來台慶生！美波Minami九月五股開唱

Minami美波去年來台開唱，嗨翻全場。（資料照，好玩國際文化提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本新世代人氣創作歌手美波Minami在去年首度來台開唱，立刻就創下開賣即秒殺的佳績。時隔約一年半，美波Minami今年下半年包含日本國內3場，海外9場的新巡演「Earthtication2025」即將啟動，台北站將於9月14日在五股的新北市工商展覽中心登場，6月7日中午12點遠大售票系統正式售票。

美波Minami於2019年以首張迷你專輯「カワキヲアメク/ 聲嘶力竭」主流出道，搭配動畫片《家有女友》片頭曲的專輯同名曲於YouTube平台上點擊次數突破2.3億次，16支影像作品的總點擊次數更高達近5億次。2024年首度來台的現場演出，充滿爆發力的歌聲、可愛又活潑的各種互動，讓很多歌迷看完都相當激動，久久無法忘懷。美波Minami當時也不斷讚美台北實在是太棒了，除了跟歌迷約定一定會再回來外，甚至還表示有機會的話想住在台北。

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Minami美波宣布9月來台過生日。（好玩國際文化提供）

今年下半年，美波Minami遵守與歌迷之約再來開唱，台北站9月14日開唱當天，剛好是美波Minami的生日，5月公布全巡演場次時間後，美波Minami馬上表示超級期待與大家見面。今年的樂手陣容除了上次演出也參與的toe兼the HIATUS的鼓手「柏倉隆史」、EGO-WRAPPIN御用貝斯手「真船勝博」，甚至首度邀請到椎名林檎領軍的東京事變鍵盤手「伊澤一葉」，都紛紛在SNS表示即刻參加這次巡演的興奮之情。

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