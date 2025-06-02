從超模到講師！王心恬優雅轉身 領軍開課陪你打造斜槓人生

TDI CHILL學堂夢幻夏令營，王心恬講座海報。（TDI台灣夢幻學院提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕曾是伸展台上的焦點、香氛品牌《NAMUA那木瓦》的創辦人，更是超馬選手、自由潛水員與滑雪教練，王心恬從未停止探索人生的更多可能。這一次，她將「走秀的舞台」換成「生命的教室」，擔任《TDI CHILL學堂》夢想同行者，帶領年輕人勇敢打破標準框架，練習不一樣的自己。

王心恬將擔任《TDI CHILL學堂》夢想同行者。（資料照，記者陳逸寬攝）

王心恬將在課程中主講〈走出自己的伸展台：打造專屬你的斜槓人生〉，分享她如何在每一次身分轉換中，找回更完整的自我。她說：「不是因為成為模特兒才變得自信，而是不斷挑戰未知，才看見更完整的自己。」

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她也提到，許多人對模特兒的印象仍停留在光鮮亮麗的表象，但真正吸引她的，是每一次角色轉換背後的自我探索與蛻變。她認為：「斜槓不是多會，而是多敢。願意調整節奏、勇於選擇不同的路，才能組成你想要的人生版本。」

王心恬將擔任《TDI CHILL學堂》夢想同行者。（資料照，記者王文麟攝）

從走出舒適圈，到走入每段不一樣的挑戰，王心恬用行動證明：人生的主角不只可以是超模，也可以是創業家、運動員、講師，只要你願意，就能創造屬於自己的伸展台。

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