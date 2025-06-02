王文洋身陷「私生子」風波 內行人揭包養網內幕

台塑集團創辦人王永慶長子、企業家王文洋，爆出與一名20多歲宋姓女子產生感情糾紛，更涉及「私生子疑雲」。（本報資料照，記者王藝菘攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台塑集團創辦人王永慶長子、企業家王文洋，爆出與一名20多歲宋姓女子產生感情糾紛，更涉及「私生子疑雲」。王文洋第一任妻子陳靜文為他生下兒子王泉仁、女兒王思涵，最後於2007年病逝。在王文洋與陳靜文婚姻期間內，曾於1995年爆發與呂安妮婚外情事件。沒想到這次又有宋姓女子提告，讓外界再度掀起對「包養網站」的運行方式，資深社會記者林裕豐揭開包養網內幕。

林裕豐表示，包養網上頭雖然有很多妹子說自己是大學生，但是只靠1招就能分辨真偽：發訊息。林裕豐說，如果是特種行業在包養網上傳了訊息就會很快回應，反而若是真的大學生就會愛搭不理。林裕豐表示，包養網上頭通常女性使用者不必付費，男性有些需繳納少量費用才能瀏覽資訊與傳訊息。網站上也會標明每月期望獲得金額。

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資深社會記者上《震震有詞》揭開包養網站內幕。（翻攝自YouTube）

林裕豐指出，網站上的資訊真真假假，很多女性都自稱是大學生，實際上有不少

來自八大行業工作者，有些甚至更是應召站業者放的資訊。透過傳送訊息，回復的速度與內容可略見對方身分，專業從業者或應召站有專業客服幫忙回，八大行業比較會迎合對方脾性，真正的大學生不但回應慢，態度上也不會特別擺低姿態。

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