粉絲尖叫啦 肖戰《藏海傳》被強吻了

藏海和香暗荼冰釋前嫌，兩人互訴衷情。（Disney+提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕肖戰主演的復仇古裝權謀中國劇《藏海傳》，播放量飆破10億，人氣狂飆，除了他演技精湛，結實的6塊腹肌好身材引爆話題之外，他與張婧儀飾演的香暗荼感情線也備受矚目。

香暗荼霸氣強吻藏海。（Disney+提供）





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藏海不顧六初師父教悔不要動情，與香暗荼暗生情愫，從早期倆搭船約會，香暗荼開撩藏海，卻反被對方的回答弄得小鹿亂撞，兩人觀星愈坐愈近，眼波流轉言語曖昧。

到後來得知香暗荼是他懷疑的第三位殺父兇手冬夏女王的女兒，因此用藥軟禁她多日，當時藏海雖然將她關在地下密室，卻也不忍心傷害她。

藏海誘使冬夏女王來京尋女，發現原來她與父親有段舊情，冬夏女王對父親有情，並非是殺父仇人，便與香暗荼解開誤會。

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香暗荼用皮影戲向藏海表明自己的心被傷透了。（Disney+提供）

當藏海被請到枕樓，香暗荼用皮影戲訴情，他向香暗荼致歉，捧起對方的臉，虧她哭得像是變成了小青蛙，藏海請她不要記仇，沒想到香暗荼瞬間回，「我可不記仇，我有仇，都是當場報」，而後立刻強吻，展現主動霸氣的一面，這對CP終於迎來高甜場面。

藏海（左）和香暗荼搭船遊湖言語曖昧，張婧儀開撩肖戰，兩人此時暗生情愫。（翻攝自Disney+）

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隨著劇情發展，藏海從含章殿偷出癸璽，沒想到被曹靜賢安排在欽天鑑的暗椿時全（實為陸焚）給搶走，曹公公現身拿走癸璽，冬夏女王前來爭搶，沒想到為了救女喪命，後來香暗荼被皇帝認為是奪癸璽的人而遭關押。

藏海為了救香暗荼而向皇帝坦承自己偷走癸璽，與自己是蒯鐸兒子的身分，這份認罪救愛的深情令人動容。

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