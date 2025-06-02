豪乳網紅蘋蘋對尬瀨戶環奈 維護台灣G的尊嚴

蘋蘋澎澎（左）聲稱要來場「台灣G vs 日本J」的對決。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕G級豪乳網紅「蘋蘋澎澎」性格活潑，她的YouTube頻道有27.6萬個追蹤者，日前最新上架的影片打出「台灣G罩杯vs日本J級核彈」究竟誰才是真的大？原來先前蘋蘋澎澎做過一集影片，發現在日本罩杯簡直就是歡樂杯，G罩杯的蘋蘋澎澎到日本竟然可以穿上I罩杯的內衣，所以她請來對外聲稱擁有「J罩杯」的日本藝人瀨戶環奈來個大對決。

日本J級核彈擁有者瀨戶環奈。（翻攝自IG）

蘋蘋澎澎開心的說，這次她要賭上最大尊嚴，進行一場「台灣G對日本J」的比賽，而且她誓死維護「台灣G」的尊嚴。兩人是先進行了胸部充血運動之後，並小聊了一會兒。瀨戶環奈說，胸部大的困擾就是買衣服很麻煩，都要特別挑過，她大概國小5、6年紀開始穿內衣，第一次穿內衣就直上D罩杯，高中畢業之後則不斷「漲」大到J罩杯。

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台灣G罩杯網紅蘋蘋澎澎（左）找來J罩杯的日本藝人瀨戶環奈比大小。（翻攝自YouTube）

瀨戶環奈也覺得胸部大的人運動很麻煩，所以她都會到健身房運動。熱身結束後，進入正式比賽，兩人對決項目有兩項：互換內衣、視覺震撼度。

互換內衣之後，蘋蘋澎澎的衣服顯然比較緊，但是經過評審投票，最後瀨戶環奈以些微之差險勝。攝影師還覺得沒換不知道，換完以後覺得瀨戶環奈先前根本就被封印胸部，此時瀨戶環奈還伸手摸了蘋蘋澎澎的胸部一把，大讚「罕有彈性」。

蘋蘋澎澎（左）穿著的上衣很有心機，感覺色色的；瀨戶環奈則看起來非常雄偉。（翻攝自YouTube）

之後兩人互相換上為對方準備的第二套服裝，瀨戶環奈穿著淺粉絲低胸運動內衣，蘋蘋澎澎的服裝則超有心機，上身像斗篷般，在胸部下圍寄了可愛的蝴蝶結，深藍色的上衣還在蝴蝶結上方做挖空設計，感覺「色色的」。

這場比賽最後台灣G以1:2輸給了日本J，不過大家都覺得，其實看起來「豪爽度」差不多，誰贏誰輸都很光榮。

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