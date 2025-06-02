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娛樂 最新消息

金秀賢捲醜聞再掉代言 金宇彬「滿籃食材」燦笑頂替

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕金秀賢3月被爆和「未成年」金賽綸戀愛，形象大不如前；今（2）韓媒報導，金秀賢原本代言的連鎖涮涮鍋店悄悄將他的照片下架，換上新代言人金宇彬。

金秀賢（左）捲醜聞，火鍋代言悄下架，換上金宇彬頂替。（翻攝自X）金秀賢（左）捲醜聞，火鍋代言悄下架，換上金宇彬頂替。（翻攝自X）

韓國連鎖涮涮鍋店샤브올데이發布照片，配文寫道「官方代言人、演員金宇彬」，表示將和他度過嶄新的一天，歡迎廣大客人光顧。

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早在3月雙金事件爆發時，有韓國網友在連鎖店就發現餐巾墊就被翻到「空白」，當時代言人還是金秀賢。

全新公開的照片中，獲選為新代言人的金宇彬露出燦爛笑容，籃子裡裝滿火鍋食材，韓媒形容金宇彬高大壯碩的外貌、太平洋肩吸引眾人目光。

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隨著金秀賢捲入金賽綸感情風暴，負面輿論並未減少，儘管金賽綸家屬拿不出實質未成年交往證據，卻對金秀賢造成不小殺傷力。

目前，金秀賢方已對金賽綸家屬及YT「橫豎研究所」提出名譽損害賠償訴訟，展開全面攻防，另一邊，金賽綸家屬也以違反兒童福利法及誣告為由，對金秀賢進行反訴，雙方攻防戰尚未落幕。

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