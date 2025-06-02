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朴寶英7月無緣訪台！見面會「宣布延期」主辦單位證實

朴寶英7月無緣來台見粉絲。（翻攝自臉書）朴寶英7月無緣來台見粉絲。（翻攝自臉書）

〔記者鍾志均／台北報導〕朴寶英近來主演tvN新劇《未知的首爾》演技備受好評，她原訂7月27日來台辦見面會，不料公司BH娛樂稍早宣布「海外見面會延期」，台灣主辦單位藝尚稍早也在臉書發布延期消息，令大批粉絲一頭霧水。

相關新聞：朴寶英封鎖公司所有聯絡方式消失1週 本人親曝原因

朴寶英出道19年，形象討喜，去年還以韓劇《精神病房也會迎來清晨》憂鬱症護理師一角，奪下第3屆青龍系列大獎最佳女主角，新劇《未知的首爾》成績亮眼，登上台灣Netflix單日榜第3名，口碑逐漸發酵。

只是公司「BH娛樂」今突然宣布她的海外活動延期，理由則是「內部原因」，並未說明是什麼「原因」，讓粉絲紛紛上網直呼「怎會這樣」、「發生什麼事？」

朴寶英7月無緣來台見粉絲。（翻攝自臉書）朴寶英7月無緣來台見粉絲。（翻攝自臉書）

BH娛樂表示：「很遺憾要跟大家轉達延期的消息，我們深感抱歉與惋惜。」向期待已久的粉絲致上歉意，「已購買的門票將全額退費，詳細內容由各城市的主辦單位另行公告」。

朴寶英首次亞洲巡迴見面台灣場目前未賣票，主辦單位藝尚公告，「對於此次延期所帶來的不便與失望，我們向各位致上最誠摯的歉意」，承諾盡快帶著好的消息與大家相見。

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