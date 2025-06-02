踢爆樂天女孩當小三惹議 律所遭Google下架 李怡貞不爽嗆聲！

知名律師李怡貞。（圖翻攝自「女人大律師李怡貞」臉書粉專）

葉姵妤／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名律師李怡貞日前爆料一名樂天啦啦隊女孩偷吃已婚富商，甚至懷孕墮胎，並在節目上給出諸多身分線索，引發外界瘋猜當事人身分。另一方面，李怡貞雖宣稱自己獲元配授權將此事公開，仍不乏有批評她違反律師倫理的聲音，近日還發生其律師事務所在Google上的營業資訊被惡意竄改為「永久歇業」，今天（2日）李怡貞再曝光自己收到Google官方來信，表示她的律師事務所商家檔案已遭停用！

李怡貞再曝光自己收到Google官方來信，表示她的律師事務所商家檔案已遭停用。（圖翻攝自「女人大律師李怡貞」臉書粉專）

李怡貞昨天（6／1）在臉書發文透露，她開設的「大成台灣律師事務所」在Google上的營業資訊，於上週五（5／30）被竄改成「永久歇業」，除此之外還有故意亂留負評、亂改事務所名稱等情事發生。李怡貞質疑，有人買網軍故意搞事，「你們覺得會是誰弄的呢？誰巴不得我不當律師呢？繼黃子佼一樓一鳳之後，哇噻這個啦啦隊免洗褲是又巴上什麼富商了是不是？買網軍各種玩捏。」

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李怡貞今天再PO出Google寄給她的電郵，通知她的「大成台灣律師事務所」商家檔案已遭停用。李怡貞怒嗆：「網軍那麼愛玩是不是？欸！你是覺得很多人是看Google才來找我的呀？我一直以來Google從來沒下過廣告耶！就繼續來玩啊，那個商家檔案被莫名其妙灌了超多負評，不見也剛好，那些爛負評根本沒空處理耶。知道你們這麼生氣，我就放心了。」

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