曾上《康熙來了》舔中女星 疑帶「活體蛋」回台

台灣藝人聶詩芸曾以小模身分上過《康熙來了》。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台灣藝人聶詩芸曾以小模身分上過《康熙來了》，近年她轉往中國發展，且公開表態「不支持台獨，台灣終將回歸祖國懷抱」，把舔中當作她的流量密碼。近年她爭議不斷，先是嫌台灣專櫃不如中國，又因為撿便宜退貨被說「奧客」，日前她大喇喇拍片炫耀自己從中國帶零食回台灣，其中一樣零食疑似活體，引發農業部防檢署高度重視，並配合警方調查中。

聶詩芸帶回據說是南京特產「活珠子」，這是一種胚胎蛋。（翻攝自小紅書）

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聶詩芸將事業重心放在中國後，專注經營抖音與小紅書，日前她發布一段讓父母是吃中國神奇零食影片，特別強調「我特意人肉帶回來的！」從影面中可以見到某樣食品據說是南京特產「活珠子」，這是一種胚胎蛋，剝開蛋殼後甚至能見到類似羽毛的東西，聶媽媽也不敢吃下肚，不過聶詩芸本人卻直接吸入口中，還說「很鮮美，有點像茶葉蛋」。

聶詩芸將事業重心放在中國後，專注經營抖音與小紅書。（翻攝自臉書）

影片發出後，有網友質疑「中國活體食物能帶進台灣嗎？」引起熱烈討論，有些人認為如果已經烹煮過就不算活體，應該可以入境，但其他網友隨即打臉指出肉乾、香腸、肉鬆都不能帶，有胚胎的蛋怎麼能過關？立委黃捷也對此事相當注意，並請農業部進行了解中。

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