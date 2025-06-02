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台灣女團美成這樣 6高顏值正妹登上紐約時代廣場

紫月光推出新單曲。（本質娛樂提供）紫月光推出新單曲。（本質娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕出身「未來少女」的女團紫月光推出最新單曲《嘿，好久不見》，被稱為2025新一代畢業歌，紫月光近期頻頻受邀校唱，更有一天內締造連趕5間學校的紀錄，笑說：「真是體力大考驗！」

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歷經「未來少女」節目的洗禮與歷練，紫月光由Xiu、Brenda、Bling、Yia、Yuki、17共6位女孩組成，《嘿，好久不見》是成團以來的第一支慢歌作品，憶及當初一聽到demo時，大家就被感動哭了。

紫月光推出新單曲。（本質娛樂提供）紫月光推出新單曲。（本質娛樂提供）

團員表示，「這首歌可以對著過去的自己、曾經親近的親友、寵物，甚至是最珍貴的回憶來訴說，聽的時候也不知不覺的鼻酸起來。」又說：「也希望當初聽到這首歌的感動，能藉由我們的音樂，來帶給大家更多不一樣的感受。」配唱時，幾位團員再度落淚。

紫月光推出新單曲。（本質娛樂提供）紫月光推出新單曲。（本質娛樂提供）

紫月光最近在畢業典禮演唱這首歌時，看到全場打開手電筒一起揮舞，台下變成燈海的那一刻，心中真的超感動，會浮現「啊，我們真的有把這份陪伴跟能量帶給大家」的感覺。

除了商演活動跑不完，紫月光也被台南市欽點為台南建城400週年推廣大使，不但為行銷台南盡了心力，拍攝的CF也在紐約時代廣場、巴黎春天百貨、首爾江南站鬧區曝光。

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