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台灣按摩師傅大讚「腿漂亮」 日團成員獻「第一次」嘴角失守

日本男團BUDDiiS來台開唱。（Avex Taiwan提供）日本男團BUDDiiS來台開唱。（Avex Taiwan提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本男團BUDDiiS出道4年，首次海外公演獻給台灣！該團前天在Zepp New Taipei開唱，吸引破千名粉絲捧場，他們賣力熱唱《Gotcha》、《HONEY》等逾20首歌，令歌迷超滿足。

相關新聞：「日本工學院」揪20名幸運兒看演唱會！帥哥男團後台開放參觀

BUDDiiS先前已造訪日本7大城市，進行14場演出，台北公演為此次巡演最終場，開場以搭乘「飛船」作為開場，象徵他們旅程順利抵達台北。團員們用中文表示，「謝謝、你好」，更告白「I Love Taipei我愛你！」表達對台粉的感謝。

在台巡演期間，BUDDiiS抽空拍影片，記錄寶島美食與文化，大嗑小籠包，一探著名的士林夜市，並嘗試攤販小遊戲射氣球等。

成員SEIYA在體驗按摩時，獲按摩師傅稱讚腿很漂亮。（Avex Taiwan提供）成員SEIYA在體驗按摩時，獲按摩師傅稱讚腿很漂亮。（Avex Taiwan提供）

有趣的是，成員SEIYA首度在體驗按摩時脫口而出「好癢」，讓按摩師傅笑說「忍耐一下」，隨後稱讚他的腿「好漂亮」，讓SEIYA聽完忍不住大笑，成為難忘插曲。

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