（專題）四部催淚失智劇 一部比一部療癒

秦漢（右）在《忘了我記得》和謝盈萱父女情深。（Netflix提供）

〔娛樂頻道／專題報導〕全世界失智症者的盛行率隨著人口老化而倍增，根據國際失智症協會最近的全球失智症報告中指出，全球估計有超過5,500千萬名失智者，目前台灣失智人口推估已逾37萬，預計到2050年將增長至86萬以上，許多研究證實非藥物治療，可降低患者精神行為狀態及提升生活品質。

戲劇治療為失智症非藥物治療方法之一，其是透過劇場與心理治療結合而成，運用演戲的歷程，促成行為改變與心理發展，2025年最夯的失智療癒劇是由劉若英編導漢和謝盈萱攜手演出的影集秦《忘了我記得》，盤點近年催淚的療癒劇，有大愛台《你好，我是誰？》、韓劇《如蝶翩翩》、《如此耀眼》等劇都值得回味。

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2025台劇《忘了我記得》

催淚指數：★★★★★

療癒指數：★★★★

劉若英執導，由謝盈萱、秦漢、霍建華等人主演的《忘了我記得》，集結親情、友情、愛情、婚姻、離別的作品，戲裡呈現一段關於記憶、遺憾與陪伴的都會療癒故事，秦漢與謝盈萱攜手演出父女，帶出人生晚年親情與愛的故事，也帶出每個家庭都可能遇過的困境與轉折。

《忘了我記得》的敘事手法獨具匠心，巧妙地運用樂樂（謝盈萱飾）的脫口秀表演作為主線，以非線性的方式拼湊出她的記憶碎片。透過樂樂的視角，從她對父親程光奇（秦漢飾）的愛恨交織，看到她如何從脫口秀中獲得力量，將生活中的困境轉化為表演的素材，同時也在這個過程中，一點一滴地釐清自己與親人，與世界之間的關係。

秦漢劇中飾演無厘頭老爸，自然演技和調皮父親的溫暖笑容，完美表現與謝盈萱笑中帶淚的父女關係，獲得觀眾熱烈好評，網友直呼，「不愧是秦漢，眼神跟動作都好細膩自然」。

不過戲播映後，有人盛讚8集的篇幅充滿反思力道，但卻傳出抄襲美劇，劇情挨批與事實不符的兩極評價，不管如何該劇在NETFLIX播出時，立刻衝上了冠軍榜，熱度與話題十足。

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寇世勳（左）與劉引商在《你好，我是誰》飾演曹爸與曹奶奶。（大愛提供）

2022 台劇《你好，我是誰？》

催淚指數：★★★★★

療癒指數：★★★★★

大愛台製播的《你好，我是誰？》是典型成功的失智療癒劇，由真人真事改編，帶領觀眾了解失智症家庭的困境，走進照顧者的內心，共同面對這個不可逆的病症。由寇世勳、崔佩儀、傅小芸、田家達、蘇炳憲、陳淑芳、劉引商、邱凱偉、龍天翔、胡利、林玟誼等實力派演員領銜主演。

戲劇從寇世勳飾演的大林慈濟醫院神經內科主任曹汶龍視角切入，曹醫師家有失智母，為了防止一個個病患的家庭被失智症拖垮，組織起團隊，帶著醫師傅進華、臨床心理師許秋田、個管師劉秋滿，成立失智症中心，推動記憶保養班，以求讓病患重拾歡笑，也讓家屬得到喘息。

戲裡劉引商、陳淑芳、龍天翔、柯素雲詮釋不同症狀的失智者，在寇世勳飾演的曹汶龍醫師溫柔的照護，劇中寫真呈現失智照護者的辛苦與困境，更能讓現實生活中遇到家有失智患者的觀眾，從中獲得療癒。

由於現實人生失智者的比例逐年攀升，該劇還推出第二季，接續溫暖社會。

韓劇《如蝶翩翩》宋江（左）與「國民爺爺」朴仁煥主演，忘年之交攜手追夢。（Netflix提供）

2021 韓劇《如蝶翩翩》

催淚指數：★★★★

療癒指數：★★★★★

由百想藝術大賞影帝朴仁煥與宋江所主演。故事講述由朴仁煥飾演罹患阿茲海默症的退休郵遞員德出，在遇到宋江飾演的身懷天賦的舞蹈學院休學生采祿後，兩人成為了忘年之交，並一同逐夢學習跳芭蕾舞。

透過這個故事，讓大家可以看到德出如何在所剩的時光中，把人生活得更加精彩，同時也可以理解失智者在獨自對抗病狀時產生的種種心境。

戲裡從德出得知自己罹患阿茲海默症，在病程慢慢進展的過程中，他在看到宋江跳芭蕾舞時，忽然回想自己年輕時的夢想，決定在自己還有的記憶時光，追逐夢想，能夠如蝶一般翩翩起舞。

朴仁煥和宋江的忘年之交，認真學舞的歷程，不但朝自己的夢想前進，救贖了休學的宋江，讓他重新認識自己對舞蹈的熱愛，最後忘了自己是誰的德出，以肌肉記憶在台上起舞，催淚了許多觀劇的粉絲。

韓志旼（右）、金惠子在韓劇《如此耀眼》共同飾演女主角金惠子。 （KKTV提供）

2021 韓劇《如此耀眼》

催淚指數：★★★★

療癒指數：★★★

由韓國「國寶級」影后金惠子、韓志旼與南柱赫所主演。故事講述韓志旼飾演的少女，為了拯救因車禍而死的父親，使用了具有穿越時空能力的手錶回到過去，沒想到因為強行改變歷史，因而導致自己變成了金惠子飾演的老奶奶，而這看似穿越的神奇經歷，在一層層面紗揭開後，卻發現暗藏不同的思路。

這部和其他三部片不同，屬於反轉劇的類型，一開始沒有直接破題和失智症議題有關，在當年播出時被譽為「神劇」之一。

但也因為不是直接破題的方式，劇迷在最後看到原來是老奶奶失智的幻想人生，所以不夠催淚，也沒有太特別的療癒效果。

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