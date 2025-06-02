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《爸爸去哪兒》小泡芙現況曝！劉畊宏8年後重現抱女兒橋段

劉畊宏2017年帶著女兒「小泡芙」參加親子實境節目《爸爸去哪兒5》。（翻攝自微博）劉畊宏2017年帶著女兒「小泡芙」參加親子實境節目《爸爸去哪兒5》。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕劉畊宏2017年帶著女兒「小泡芙」一同參加親子實境節目《爸爸去哪兒5》，當年父女間溫馨又逗趣的互動深受觀眾喜愛。時隔8年，劉畊宏近日透過社群重現節目中的經典動作，勾起大批粉絲的回憶殺，還感性寫下：「不知不覺中…我的泡芙長大了。」

小泡芙從當年稚氣未脫的小女孩，如今已蛻變成亭亭玉立的少女。劉畊宏特別拍攝「童年vs現在」的對比影片，只見身穿紅色洋裝的小泡芙露出招牌甜笑，身高已從過去只到爸爸腰際，長高到如今可達胸口。

劉畊宏重現《爸爸去哪兒》抱女兒橋段，小泡芙如今亭亭玉立。（翻攝自微博）劉畊宏重現《爸爸去哪兒》抱女兒橋段，小泡芙如今亭亭玉立。（翻攝自微博）

小泡芙調皮提問：「你還抱得動我嗎？」劉畊宏自信回應：「當然抱得動啊！」接著一口氣重現多個節目裡的經典橋段，抱起愛女再現當年的動作，畫面溫馨動人。面對女兒問起「後悔當初這樣抱我嗎？」劉畊宏再次展現「鐵人爸爸」本色，「我不怕！我現在還是非常的強壯，妳長到幾歲我都可以抱妳。」

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