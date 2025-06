佘詩曼生日前痛失愛犬 劇組突襲慶生暖哭她

劇組與圈內好友聯手為佘詩曼舉辦驚喜派對。(翻攝自微博)

〔記者傅茗渝/台北報導〕50歲戲后佘詩曼日前迎來生日,雖正投入《新聞女王2》拍攝行程,仍獲劇組與圈內好友聯手為她舉辦驚喜派對,眾星雲集場面熱鬧。她1日在微博公開生日會照片,感謝身邊好友的貼心安排。

從佘詩曼曝光的照片可見,包括文頌嫻、姚樂怡、周家怡、周家蔚、湯盈盈、梁靖琪、鍾麗淇、鍾樹佳、陳山聰、黃宗澤、譚俊彥、李施嬅、麥子樂、王敏奕、陳穎倫、吳業坤,及何廣沛等人都到場獻上祝福,現場星光熠熠。

佘詩曼剛經歷愛犬過世,坦言仍在悲痛中。(翻攝自微博)

然而,佘詩曼透露原本並未計劃慶祝生日,「其實在我生日的前兩天,陪伴了我13年的愛犬 Noble因為身體不適突然離世,我的心情跌到谷底。因為要對Man姐負責,我強忍著淚水,盡量讓自己在最短時間內平復情緒。也因此,完全沒有打算要辦任何慶祝活動。」不過好友們為她精心安排驚喜,讓她在悲痛中感受到滿滿溫暖。

佘詩曼日前歡慶50歲生日。(翻攝自微博)

除了現場祝福,好友更準備特製影片,邀請多位藝人好友、偶像錄製生日祝賀,讓她感動不已,表示:「謝謝你們每一位,我真的太幸福了!有一群這麼疼我、這麼愛我、這麼好玩、這麼瘋的好朋友!」她特地點名感謝經理人「Joanne」陳易遙用心安排,「You are the best!Love you bro,盡在不言中。」

