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佘詩曼生日前痛失愛犬 劇組突襲慶生暖哭她

劇組與圈內好友聯手為佘詩曼舉辦驚喜派對。（翻攝自微博）劇組與圈內好友聯手為佘詩曼舉辦驚喜派對。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕50歲戲后佘詩曼日前迎來生日，雖正投入《新聞女王2》拍攝行程，仍獲劇組與圈內好友聯手為她舉辦驚喜派對，眾星雲集場面熱鬧。她1日在微博公開生日會照片，感謝身邊好友的貼心安排。

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從佘詩曼曝光的照片可見，包括文頌嫻、姚樂怡、周家怡、周家蔚、湯盈盈、梁靖琪、鍾麗淇、鍾樹佳、陳山聰、黃宗澤、譚俊彥、李施嬅、麥子樂、王敏奕、陳穎倫、吳業坤，及何廣沛等人都到場獻上祝福，現場星光熠熠。

佘詩曼剛經歷愛犬過世，坦言仍在悲痛中。（翻攝自微博）佘詩曼剛經歷愛犬過世，坦言仍在悲痛中。（翻攝自微博）

然而，佘詩曼透露原本並未計劃慶祝生日，「其實在我生日的前兩天，陪伴了我13年的愛犬 Noble因為身體不適突然離世，我的心情跌到谷底。因為要對Man姐負責，我強忍著淚水，盡量讓自己在最短時間內平復情緒。也因此，完全沒有打算要辦任何慶祝活動。」不過好友們為她精心安排驚喜，讓她在悲痛中感受到滿滿溫暖。

佘詩曼日前歡慶50歲生日。（翻攝自微博）佘詩曼日前歡慶50歲生日。（翻攝自微博）

除了現場祝福，好友更準備特製影片，邀請多位藝人好友、偶像錄製生日祝賀，讓她感動不已，表示：「謝謝你們每一位，我真的太幸福了！有一群這麼疼我、這麼愛我、這麼好玩、這麼瘋的好朋友！」她特地點名感謝經理人「Joanne」陳易遙用心安排，「You are the best！Love you bro，盡在不言中。」

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