眭澔平攀聖母峰大難不死 曬舊照掀起回憶殺

眭澔平挑戰攀登聖母峰，意外引發嚴重高山症。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕65歲資深媒體人眭澔平近日傳出攀登聖母峰，意外出現嚴重高山症，數度搭乘直升機運送至低海拔處，中間一度昏迷長達60小時。近日他已回到台灣，並透過社群網站報平安，他表示自己背部有大面積淤堵、左小腿內側阻滯，目前正在康復中，他有找了中醫到家中治療。

眭澔平（左2）po出昔日慶生舊照，裡面出現許多熟面孔包括顧安生（左3）、胡錦（中）、陳藹玲（右3）、蔡明忠（右2）、李四端（右）。（翻攝自臉書）

臥床時眭澔平無意間找一張老照片，照片上標記的日期是2013年1月6日，裏頭有眭澔平、陳藹玲、蔡明忠、顧安生、胡錦、李四端等人開心為眭澔平慶生。眭澔平自己也說「台視老同事和富邦大董夫婦，為我們過生日。」看著老照片，他忍不住感慨：「住院病中對於回憶這些珍貴的情誼，特別溫馨感動。看看又回到蛇年，12年歡聚的景象裡，看看又回到蛇年，12年歡聚的景象裡，您認得出幾位臺灣電視電影裡的老面孔？」

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照片一出許多人都紛紛驚呼：「認得顧安生、胡錦、陳藹玲（?）、李四端，懷念這些優質老主播」、「天啊！是胡錦跟顧安生耶」、「我記得5個」。眭澔平也說照片中人都是他一輩子的好朋友。

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