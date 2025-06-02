八炯合體中國人喊反共：破草在幹嘛？ 曝現場「沒一個國民黨來」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕反共網紅「八炯」時常在社群平台發表自己對台灣政治的看法，日前他與前中共海軍航空部作戰訓練參謀中校合照，引起網友一番熱議，近期他也投入立委大罷免，並登上了外國媒體，大力宣揚反共護台理念。今（2）日，他在社群平台發布一則貼文與影片，與海外的反共中國人合體高喊，「拒絕統戰，守護台灣」，引發網友大肆討論。



網紅「八炯」帶領海外中國人高喊「拒絕統戰，守護台灣」。（翻攝自Threads）

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影片中，可見八炯身穿黑色皮衣坐在最中間，與身旁多位住在海外的反共中國人一同高喊，「拒絕統戰，守護台灣」的口號，畫面也帶入了「64」，意味著六四天安門事件，試圖喚起外界對這段歷史的重視。八炯直言：「我在努力團結兩岸滅共，質疑我的破草在幹嘛？」並表示自己並不是逢中必反，而有些中國人並沒有反台獨，「這些都是海外的反共中國人，非常挺台灣，兩岸人民現階段唯一能合作的只有滅共」，最後他強調：「勿忘六四，守護台灣，我現場沒有看到任何一個國民黨代表來」。

數字「64」意味著六四天安門事件。（翻攝自Threads）

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