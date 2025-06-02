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娛樂 歐美

AV女優生財有道 找到流量密碼「5分鐘狂賺台幣7萬5」

AV女優琳克絲看見市場，開始拍客製化影片。（翻攝自IG）AV女優琳克絲看見市場，開始拍客製化影片。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕別小看AV女優，在AV圈子其實有不少擁有高學歷或者曾經做過專業工作的男優、女優，只要找對流量密碼，AV女優照樣能夠挖到金礦，甚至成功將衣服一件件穿回身上。AV女優琳克絲（Alix Lynx）就是這樣創造穩定驚人月收入的例子。

琳克絲雖然是AV女優，但擁有高學歷。（翻攝自IG）琳克絲雖然是AV女優，但擁有高學歷。（翻攝自IG）

35歲的琳克絲踏入AV圈子已經10年，她最初對AV女優這個職業感興趣的原因是偶然看到《Playboy》雜誌裡的美女，又看到情色片的相關紀錄片，覺得可以做做看。起初琳克絲從視訊女郎開始做，不久之後又覺得成為AV女優可牟取的利益更高，便走上AV女優之路。

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琳克絲不單純是AV女優，還擅長做出市場區隔。（翻攝自IG）琳克絲不單純是AV女優，還擅長做出市場區隔。（翻攝自IG）

已經入行10年的琳克絲，雖然是個成功的AV女優，但她仍不斷發掘新市場，最近她透過拍攝「客製化」影片，替自己賺入更多錢。琳克絲說，以前坐辦公室的時薪僅25美元（約新台幣750元），當視訊女郎跟AV女優之後，日薪可達500美元（約新台幣1.5萬元），現在接客製化影片，5分株開價700至2500美元（約新台幣2.1萬至7.5萬元）。成功每月穩定賺入5位數薪水，至少30萬台幣。

琳克絲靠著拍攝客製化影片每月收入至少新台幣30萬元。（翻攝自IG）琳克絲靠著拍攝客製化影片每月收入至少新台幣30萬元。（翻攝自IG）

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琳克絲表示，客製化影片內容琳瑯滿目，而且能滿足客人想像，有時甚至不需要真槍實彈上場。客人的需求也千奇百怪，她曾扮過魔法精靈、使用特效讓自己在螢幕上繁殖、被流沙吞沒，最誇張的一次琳克絲拍了20分鐘的客製化影片，僅做一件事：丈量自己的鼻子，甚至連衣服都不用脫。

琳克絲認為，這等於做出AV片的市場區隔，當人們有某些幻想，是無法用量產的AV影片滿足，就會請她拍攝影片，「他們（客人）不在乎裸體，只在乎情境」。

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