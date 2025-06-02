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娛樂 最新消息

「台版金秀賢」自招是渣男 1舉動認了「不負責任爸爸」

〔記者李紹綾／台北報導〕「台版金秀賢」盧彥澤1月成為二寶爸，近期趕拍台視八點檔《寶島西米樂》，今（2日）與尹昭德、黃瑄、何宜珊、王盈凱、蔡祥、陳玹宇、陳文山等人出席首映記者會，分享拍戲甘苦談。談起拍戲小孩照顧的問題，盧彥澤笑稱自己有如渣男，把小孩丟給老婆顧，自嘲是「不負責任的爸爸。」

《寶島西米樂》首映記者會，（左起）蔡祥、何宜珊、黃瑄、尹昭德、盧彥澤、陳玹宇、王盈凱。（記者潘少棠攝）《寶島西米樂》首映記者會，（左起）蔡祥、何宜珊、黃瑄、尹昭德、盧彥澤、陳玹宇、王盈凱。（記者潘少棠攝）

盧彥澤談到，2月開鏡以來，每天的拍攝期非常長，早上6、7點出門、凌晨1、2點收工回家，等於出門、回家小孩都在睡覺，一開始大兒子還會問：「爸爸去哪裡？」且父子還要上演十八相送戲碼，然而時間一長，兒子已稍稍釋懷，也沒這麼黏他了，他笑說：「我心情有點失落。」

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盧彥澤最近拍戲時間沒那麼緊，他體恤老婆平常育兒辛苦，就會自己帶著2個兒子出門，讓老婆在家休息。至於老婆一打二育兒有無崩潰？盧彥澤笑說：「是我先崩潰。」他解釋，是因前陣子的情緒戲較重，加上劇組也遇到一些辛苦的事情，「我回家先哭給她看，直接在客廳哭。」他還跟老婆說：「對不起，我好像沒有辦法陪妳。」

盧彥澤戲裡有許多痛苦的離別橋段。（記者潘少棠攝）盧彥澤戲裡有許多痛苦的離別橋段。（記者潘少棠攝）

盧彥澤坦言，那陣子拍得很辛苦，戲裡有許多痛苦的離別橋段，「我的角色很常遇到分離、離別，面對至親、最愛的離去，太多要哭的東西，我沒有在一部戲哭這麼多次，這部戲我曾經有一整天都在哭，從早哭到晚，哭了快12小時，一直在哭，因為都在拍情緒戲，眼淚都哭到乾。」哭了一天回家，他先坐在客廳沉澱，待老婆照料完2個小孩，夫妻開始聊天，他哭著跟老婆說：「真的很抱歉，沒辦法好好陪你們。」也一直跟老婆說：「這部是貫注我全部精力拍攝的戲，真的很棒，妳看到一定會很嬌傲。」結果老婆也哭了，夫妻倆十分感性。

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